Campeón del Mundial con Francia pide a Messi ‘juramento de amor’ al PSG como requisito para renovar el contrato

Lionel Messi, que llegó como un rey al PSG dos años atrás, hoy es poco querido por quienes antes lo adoraron. La razón: el equipo sigue líder en la Ligue 1, pero en Champions League continúa en deuda, y, aunque el argentino no es el único jugador de renombre, sí es en quien recae la responsabilidad de liderazgo, que no ha podido asumir.

En los octavos de final de la Champions, por ejemplo, la prensa francesa no reclamó a Messi por la eliminación en manos del Bayern Munich, pero sí que caminara la cancha en lugar de entregar cada gota de sudor, como lo hizo con Argentina en el Mundial. Hay quienes cuestionan que no entregue todo de sí, aun cuando es el tercer jugador mejor pago del planeta, superado solo por Kylian MBappé y Cristiano Ronaldo.

Este 17 de marzo, a falta de tres meses para saber si Messi continuará en PSG, dado que en junio vence su contrato y aún no se ha concretado su renovación con el equipo, volvieron a criticarlo por su rendimiento.

Messi no pudo evitar la eliminación del PSG en la Uefa Champions League. Foto: AFP. - Foto: AFP

En el programa Rothen Enciende, de la cadena radial RMC, Christophe Dugarry, campeón con Francia en el Mundial 1998, elevó la voz y le pidió al argentino responder cuál es su intención en el PSG, así como responder si le interesa estar en el equipo para entregarlo todo o no.

“En esta historia quiero escuchar a Messi expresarse. ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance, que se exprese, que venga a Rothen enciende y que nos explique que ama al PSG, que está contento, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas por tal o cual razón, que todavía cree que tiene piernas para poder dar lo mejor, que ama a este club… En algún momento u otro, necesito que Messi me envíe algo de vuelta”, expuso el exfutbolista durante una transmisión en vivo.

Lionel Messi ganó el premio The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

Christophe Dugarry aseguró que no entiende por qué el ganador del premio The Best continúa en PSG y, sobre todo, por qué el interés del equipo en renovarle contrato, aun cuando el rendimiento no ha sido es esperado, al menos por la hinchada que espera ver al club disputando títulos a nivel continental.

“Sobre su rendimiento, no vas a decir que quieres extenderlo, es obvio, su rendimiento no está a la altura. ¿Para qué está ahí? ¿Está ahí por el marketing? ¿Por las camisetas? ¿Por el rendimiento?”, comentó.

“A Messi no lo queremos”: otra crítica contra Leo

Días atrás, el exfutbolista Jérôme Rothen, actual comentarista deportivo en RMC Sport, destrozó a Messi. Afirmó que si el argentino, actualmente con 35 años de edad, llegó al PSG, fue porque se trataba del único equipo capaz de pagarle su salario, aunque ello no implique que retribuya su salario en la cancha.

“Solo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensó que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada”, comentó Rothen, que vistió la camiseta del club francés entre 2004 y 2009.

A Messi le piden brillar en PSG como lo hizo con Argentina en el Mundial. - Foto: AFP

Jérôme Rothen también sustentó que más allá de los goles de Messi en la liga francesa, cuyo fútbol es incomparable con la Premier League, LaLiga o la Serie A, suele desaparecer en los compromisos importantes, como el de PSG vs. Bayern por la Champions League

“A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’, pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo! Lo que es una broma, porque hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo”, agregó.