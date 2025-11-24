Campeón con Millonarios pasará a otro club bogotano en 2026: acuerdo se firmaría por un año

Hace no mucho que Larry Vásquez logró ser campeón con Millonarios. No una, ni dos veces, fueron tres los títulos logrados siendo parte del cuadro de Bogotá.

En el conjunto embajador dejó una grata impresión que le sirvió para salir al exterior, más específicamente a Brasil, donde jugó con Amazonas FC.

Con dicho cuadro brasileño jugó en el último tiempo, pero los malos resultados grupales le habrían hecho aceptar una propuesta de otro onceno diferente al azul para el año entrante.

Larry Vásquez siendo parte del lanzamiento de una camiseta de Millonarios | Foto: Millonarios FC

Según lo dio a conocer el periodista, Mariano Olsen, “el mediocampista Larry Vásquez (33) tiene acuerdo con @Equidadfutbol (Inter de Bogotá desde 2026)”.

Quien fuese ganador de Copa, Liga y Superliga con Millonarios, ahora portará los colores de otro cuadro capitalino en el FPC.

Adicional a la noticia en sí, el periodista también confirmó el tiempo de duración del vínculo contractual que habrá entre las partes.

“Vásquez, exjugador de Millonarios, viene de jugar en Amazonas FC del Brasileirao B y firmará contrato por 1 año (opción a otro) con el cuadro bogotano”, dio a conocer Olsen.

ANTICIPO

LARRY VUELVE A BOGOTÁ

El mediocampista LARRY VÁSQUEZ (33) tiene acuerdo con @Equidadfutbol

(Inter de Bogotá desde 2026).

Vásquez, ex @MillosFCoficial, viene de jugar en Amazonas FC del Brasileirao B y firmará contrato por 1 año (opción a otro) con el cuadro bogotano. pic.twitter.com/c7Q6cAVrIQ — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 23, 2025

Para La Equidad, la cual dejó de llamarse así y pasará a tener otro nombre, así como más cambios a su ficha, esta sería la primera gran contratación en busca de mejorar lo hecho en el año que está por terminar.

Cabe mencionar que este onceno fue adquirido por un grupo inversor del exterior, quien le dio un impulso económico y busca reorganizarlo para que sea protagonista en Colombia.

Se espera que detrás de Vásquez, otros futbolistas de peso lleguen al cuadro que ahora se llamará Inter de Bogotá.

Más nombres de la bolsa de jugadores

Muchos son los reportes que se dan alrededor del mercado de fichajes próximo. Una novedad reciente involucra a Millonarios, quien estaría apostando por traer también un jugador desde Brasil.

“Millonarios FC está interesado en contratar a Kevin Velasco. El futbolista de 28 años, ex Deportivo Cali, termina préstamo con Athletico Paranaense y su ficha pertenece al Club Puebla. Gestión iniciada”, escribió el mismo Olsen a través de su cuenta de X.

Kevin Velasco, el colombiano que interesaría a Millonarios para 2026. | Foto: Getty Images

Si bien es un nombre que llama la atención por su pasado en el balompié colombiano, los altos valores que devenga en México lo hacen un jugador que pueda ser difícil de pagar para el rentado nacional.

A pesar de eso, Millonarios ya habría empezado con los contactos y, también, ya tendría rival para lograr el fichaje. Otro club de la liga colombiana estaría teniendo al mismo atacante en sus planes para 2026.

“Deportivo Cali también se interesa por Kevin Velasco, equipo con el que se consagró campeón en 2021″, aseguró el experimentado periodista argentino.