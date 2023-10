Campeón mundial de patinaje denuncia presunta corrupción en la Federación de este deporte; la entidad se defiende

SEMANA. ¿Qué es lo qué quieren denunciar del patinaje colombiano?

Alex Cujavante Luna, campeón mundial de patinaje. (A.C.): La falta de transparencia y el total nepotismo en la federación colombiana de patinaje. Existen indicios de corrupción sistematizada que afectan la integridad del deporte más laureado del país. Es esencial exponer estas malas prácticas en las gobernanzas deportivas, donde entidades que se rigen bajo la ley del deporte, quieren ser utilizadas como empresas personales como pasa en la nuestra con una dirigencia que lleva más de 20 años y peor aún administrándola con familiares en altos cargos. Año tras año seguimos siendo los mejores del mundo, pero el costo cada vez es más alto y la realidad interna de esta disciplina no va en concordancia con sus resultados. Lo expreso con total autoridad porque soy parte activa en esta federación como atleta y campeón mundial en 13 oportunidades. Tenemos que sacar más de 60 millones de pesos para llegar a la selección Colombia, por el sistema utilizado que solo castiga el bolsillo, no somos un deporte profesional, por el simple hecho de que estos dirigentes nos quieren seguir utilizando como trabajadores, y con el recurso que recaudan a través del calendario deportivo satisfacen sus intereses sin importar las consecuencias. Lo preocupante de esto es que esta federación tuvo un patrocinador que entregó más de 8 millones de dólares y hoy esa plata no está reflejada proactivamente, ni en lo administrativo y mucho menos en lo deportivo, porque la misma federación debe más de 4000 millones de pesos, que a la fecha de hoy no sabemos a quién, hace cuanto y porque se generó esta deuda. La realidad es que este logro es el resultado de un proceso llevado a cabo por los entrenadores regionales y los padres de familia, quienes prácticamente invierten cuatro veces más de lo que la federación destina en esos dos meses de concentración para que el atleta pueda representar a su país. Año tras año, la federación termina agotando sus cuentas, sin mostrar mejoras significativas en su administración.

SEMANA. ¿Hay corrupción en la federación colombiana de patinaje?

(A.C.): Presuntamente sí, la administración de esta federación en complicidad con algunos presidentes de ligas aprobaron unos estados financieros maquillados y que no contaban con las normativas tanto de forma y de fondo como lo certifican 3 expertos en materia contable que yo personalmente solicité su concepto. La falta de revelación de notas a los estados financieros, diferencia en las cifras. presentadas de forma comparativa e histórica. Por lo tanto, es necesario que se realice una auditoría integral. De igual manera en esa misma asamblea, tampoco cumplía con la normativa y se procedió a impugnar la misma ante la máxima autoridad como lo es el ministerio del deporte. Esta información se le suministró a la junta central de contadores, en donde encontraron material probatorio suficiente para abrir investigación a los revisores fiscales y contadores de la federación, por estos presuntos vicios. La federación se negó a que revisáramos la realidad contable de la entidad, dando de qué hablar por toda su presunta malversación de fondos, doble facturación, sobre costos en eventos, autopréstamos, pasivos generados apropósito para generar réditos a terceros, una presunta federación utilizada para el beneficio propio. A raíz de esto, tuvimos que acudir a una acción de tutela, porque evidentemente la federación hizo caso omiso a la solicitud de auditoría externa. Para concluir, el actual presidente de la federación colombiana presenta una denuncia penal, que está en curso por unos presuntos robos de cheques cuando él era presidente de la liga de Bogotá, donde irónicamente esa deuda todavía se está pagando con recursos de los afiliados a dicha liga.

SEMANA. ¿Cómo se demuestra el enriquecimiento de estos dirigentes?

(A.C.): Solo en la ciudad de Bucaramanga, el señor Alberto Herrera Ayala compró en el lapso de su presidencia en la Federación Colombiana de Patinaje, doce inmuebles de gran valor, los cuales dejan serias dudas sobre la procedencia de los dineros con los cuales los adquirió. Además, el presidente actual Jose Acevedo tiene en la actualidad 37 propiedades.

Pruebas de presunta corrupci´n en Federación colombiana de patinaje | Foto: Alex Cujavante Luna

Alex Cujavante, 13 veces campeón del mundo hace graves acusaciones a la Federación de patinaje de Colombia | Foto: @alexcujavante

SEMANA. ¿Qué dice el Ministerio del Deporte?

El colombiano Andrés Jiménez compite en los 200 metros meta contra meta del patinaje de velocidad en San Salvador, el martes 4 de julio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco) | Foto: AP

SEMANA. ¿Cómo están los escenarios deportivos?

(A.C.): Los escenarios deportivos en Colombia se han convertido en un negocio redondo para la federación. Tienen un mecanismo en el cual, para celebrar eventos nacionales o internacionales, exigen un aval que tiene un costo. Además de eso, cuando organizan eventos, se benefician de ellos. Esto quedó claro en el Panamericano de Ibagué, donde cobraron 100 dólares por hora en efectivo, a pesar de que la administración ya había entregado recursos para cubrir el evento por completo. Esta práctica es común en todos los eventos; estos dirigentes están acostumbrados a gastar el erario público y cobrar recursos en efectivo, especialmente en los famosos “Panamericanos de naciones y clubes”. Curiosamente, el gerente general de la federación es también presidente de World Skate America. Organizan campeonatos nacionales para atraer a participantes internacionales con el supuesto argumento de “buscar el desarrollo de América” y, de paso, sacar provecho económico. Utilizan recursos públicos para hacer eventos y cobran en dólares en efectivo, un dinero que no se puede rastrear. Lo más alarmante es que este problema no se limita solo a la entrega de avales. Aquí se realiza un evento nacional, y surge la pregunta: ¿dónde está el dinero? El que paga más se lleva el evento. Para confirmarlo, solo hace falta preguntarle a la alcaldía de Ibagué, que entregó más de 7000 millones de pesos durante tres años para organizar eventos. En Barranquilla, a pesar de tener la mejor pista del país, no se realizan eventos. Mientras tanto, los padres de familia y los atletas tienen que pagar por todo. Es un negocio redondo para ellos y sus cómplice

SEMANA. Usted ha expresado que se siente perseguido ¿por qué?

(A.C.): Soy perseguido por estos dos personajes en aras de mi aspiración, que abiertamente expongo en las redes sociales y comparto con los deportistas y padres de familia que apoyaron una renovación y actualización en la dirigencia, presentando mi nombre como opción. Esta situación ha llevado a estos funcionarios a utilizar métodos de hostigamiento, realizando controles exhaustivos al dopaje de manera sorpresiva y sistemática. Además, fui desvinculado de un programa apoyado por el Ministerio del Deporte, ya que son ellos quienes postulan y dan de baja a los participantes. Cuando consulté al Ministerio acerca de mi salida, no obtuve una respuesta satisfactoria. Peor aún, se entendía que la decisión estaba en manos de la federación, a pesar de que demostré que estaba padeciendo de mononucleosis y, por ley, tenía derecho a permanecer. No fui derrotado en términos de condición física; mi exclusión se decidió desde el escritorio. Este hecho es conocido públicamente en el mundo del patinaje y cualquiera puede confirmar mi versión. Lo más difícil fue que no me inscribieran en el evento panamericano, a pesar de ser el actual campeón panamericano. Sabiendo que Barranquilla será la sede de los Juegos Panamericanos en 2027, deseaba mantener mi título y soñaba con participar no solo como deportista, sino también como presidente de la federación.

SEMANA. Dicen que sus denuncias son porque usted quiere llegar a ese cargo ¿Qué les responde?

(A.C.): Claro, quiero ser presidente de la Federación. No solo porque estoy vivo y entiendo las necesidades de mis compañeros atletas, sino también porque sé lo que se necesita desde adentro. He ganado 13 campeonatos mundiales, soy el único patinador campeón consecutivo en todo el ciclo olímpico (bolivariano, centroamericano, suramericanos y panamericanos) y considerado el mejor fondista de la historia de nuestro país. No menciono estos títulos por vanidad, sino porque creo en el patinaje como una herramienta de transformación social.

Pisciotti es uno de los más destacados en el Mundial de Patinaje | Foto: Fedepatín

SEMANA. ¿Qué pretende usted con estas denuncias?

(A.C.): Surge un clamor unánime por claridad y garantías. El patinaje colombiano, necesita respuestas honestas y claras. Estamos cansados de la falta de transparencia que parece corroer las raíces mismas de este deporte. Los dirigentes, lejos de aportar a esta búsqueda de claridad, se escudan tras una aparente legalidad, argumentando que todo está bien debido a la presencia de los datos en el SECOP. Pero ¿acaso la presencia de números en un registro garantiza la honestidad y la ética? Nosotros sabemos que la realidad es mucho más compleja y sutil que las cifras escritas en un documento.

SEMANA. ¿Cuál es el llamado a las entidades?

¿Qué dice la Federación?

José Acevedo, presidente de la Federación colombiana de patinaje también habló con SEMANA y respondió a los cuestionamientos.

SEMANA. Alex Cujavante denuncia presuntos estados financieros maquillados en su gestión ¿qué responde a eso?

José Acevedo, presidente Federación colombiana de patinaje (J.A.): Los estados financieros fueron aprobados por la asamblea general la cual estuvo acompañada y vigilada por un delegado del ministerio del deporte de la la oficina de inspección vigilancia y control ente que revisa las federaciones deportivas en Colombia, allí de 20 ligas que participaron el único voto en contra correspondió a Alex Cujavante. También, en dichos estados financieros son revisados previamente por los diferentes entes departamentales (ligas) quienes los reciben 20 días antes de la asamblea. Tiempo en cual deben allegar a la Federación las observaciones o inquietudes que tengan sobre los mismos. Estos estados financieros también están bajo la verificación del ministerio del deporte.

SEMANA. También denuncian que ustedes al parecer, cobran dinero por llegar a la Selección absoluta de este deporte

(J.A.): Los deportistas en su etapa inicial de formación y consolidación en sus respectivos clubes y escuelas de iniciación asumen los costos como en todos los deportes en Colombia y en mundo hasta cuando entran en procesos de selección. Cuando mediante los diferentes procesos ingresan a formar parte de las una selecciones Colombia para eventos de ciclo olímpico o campeonatos mundiales. Es ahí donde la Federación Colombia de patinaje asume todos los gastos, cómo: Hospedaje , alimentación, uniformes, implementación, pasajes aéreos, transporte interno, ayudas médicas, honorarios fisioterapeutas, honorarios cuerpo técnico, honorarios cuerpo médico, pago de las concentraciones previas a los eventos. Todo eso se hace con recursos de gestión de la federación colombiana de patinaje que le entrega el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico y propios. Por poner un solo ejemplo en el reciente campeonato del mundo de carreras que se llevó a cabo en Italia el pasado mes de septiembre, los costos de la participación de la Selección Colombia estuvieron por encima de 1.000 millones de pesos de los cuales los deportistas no aportaron un solo peso. Todo se canceló a través de la federación y de esto pueden dar fe los propios deportistas que integraron esa selección, eso está documentado y soportado debidamente.

La deportista logró la más reciente medalla de oro para Colombia, en el Mundial de Patinaje de Velocidad | Foto: Fedepatín

SEMANA. ¿Por qué no permiten las auditorías externas que Cujavante solicita?

(J.A.): Las normas en y la ley en Colombia son claras. La Federación está apegada a esta normatividad. Las auditorías para las federaciones que son de derecho privado y que maneja recursos públicos la ley determina. Que la auditoría se puede hacer mediante petición y aprobación en la asamblea general de la Federación Colombiana de Patinaje. La auditoría también la puede realizar el Ministerio del Deporte a través de la oficina de inspección vigilancia y control, como efectivamente ha sucedido teniendo en cuenta que el Ministerio es el ente que vigila este tipo de organizaciones. Lo que quiere decir que una auditoría no se puede practicar de manera unilateral y forma amañada como pretende Alex Cujavante. En cuánto a los gastos administrativos y en los cuales se dicen que están por encima del costo de los eventos, es natural que se evidencie de esta forma ya que los costos de los eventos dependen del tipo del mismo que se realice y los insumos que se carguen en él. Ejemplo, eventos del calendario nacional, dependiendo de la categoría y la ciudad donde se realicen y la modalidad los costos varían pero si se trata de eventos continentales o mundiales los costos aumentan de una forma significativa. Los gastos fijos desde el área administrativa se derivan de pago de nóminas, honorarios entrenadores, para fiscales, arriendos, todo esto teniendo en cuenta que nuestra Federación funciona como una empresa la cual dentro de organigrama tiene área contable, área administrativa, área de eventos, área de comunicaciones, área deportiva, técnica entre otras.

SEMANA. ¿Usted dcree que Alex Cujavante denuncia esto para intentar llegar al puesto en el que usted está?