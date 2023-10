Carlos Antonio Vélez destapa el fracaso económico de la Copa Libertadores Femenina en Colombia: “no respaldan”

Pero el panorama hasta ahora no ha estado al nivel de lo que esperaban los dirigentes del fútbol colombiano y la entidad que rige los intereses del balompié en Sudamérica, puesto que no ha asistido una gran cantidad de público.

Carlos Antonio Vélez no aguantó y lanzó fuerte dardo contra Néstor Lorenzo: “No se haga el pendejo

La Libertadores Femenina ha sido un fracaso

La inversión de 2 millones de dólares se traduce a $8.451.560.000 pesos colombianos, que hasta ahora no se ha correspondido.

Y Vélez fue enfático en que el señalamiento es para los hinchas, no para el espectáculo que se está mostrando en el estadio Pascual Guerrero y en el Metropolitano de Techo, de Bogotá.

“Es un tema complicado, la gente no responde, son buenos para entrar en protesta, hacerse las víctimas y eso genera compasión. Pero a ver, ¿cómo lo generamos (interés en el fútbol femenino)? Ni siquiera aquellos que trabajan en el fútbol femenino lo han promocionado. Se hace una transmisión para que la gente se incentive. Este es un reproche para el aficionado, porque las víctimas son los equipos, la FCF y la Conmebol”, sentenció el comunicador.

El sacrificio del fútbol colombiano

“América tuvo que sacrificarse, no pudo jugar su partido de liga para ceder su estadio. Se pierden partidos, los equipos pagan las nóminas, se compite, los medios se implican, se transmite, pero si no respaldan... pero para criticar sí”, resaltó Vélez, quien recordó que La Equidad no se vio afectado porque ante Deportivo Pasto jugó en El Campín.