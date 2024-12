Carlos Antonio Vélez destapó la verdad: por esto James no es titular en Rayo Vallecano

Hay cuestiones que en Colombia parecen inexplicables. Una de ellas, tiene que ver con James Rodríguez, el mejor jugador de la más reciente Copa América, quien llegó a Rayo Vallecano con ese rótulo de estrella, pero no ha logrado ser titular ni siquiera en tres partidos.

Dicha situación, ha generado todo tipo de comentarios, reacciones y hasta se ha buscado saber las explicaciones del caso, no obstante, desde la directiva del club, así como el técnico, han asegurado que se trata de una decisión, netamente, por el beneficio del conjunto de Vallecas.

El pasado miércoles, por fortuna, el estratega Iñigo Pérez, puso al cafetero en su once titular , pero, por tratarse de un duelo que no tenía grandes exigencias ante un rival de tercera división, y por Copa del Rey.

“Va a jugar James y es una noticia porque normalmente está en el banco y no lo ponen. Hoy lo van a poner porque juegan 32 avos de final de la Copa del Rey contra Unionistas de la tercera división del fútbol español”, así lo explicó Vélez en una columna de ‘Palabras Mayores’ .

Y luego de eso, empezó con las razones de las banqueadas constantes del 10: “James sabía que le iban a dar ese tratamiento en el Rayo Vallecano, él lo sabía... No hay pretemporada, no tiene equipo, se le van cayendo uno tras otro los que enunciaban como posible destino, ninguno hace una real oferta”.

| Foto: Europa Press via Getty Images

“Si se cierra ese libro de pases y él no queda en ningún equipo, tenía que parar 6 meses, entonces hubo apuro permanente de James y desde aquí porque el equipo no aparecía”, completó de cómo se habría gestado todo.

Ahora, luego de eso, el comunicador dijo que por haber sido una transacción donde el entrenador no tuvo que ver, era la realidad que hoy vive James, la que tendría. Y, de momento, lo que parece pasar, es que Iñigo Pérez ve otros en un mejor nivel.

“Tenía equipo y dónde jugar, pero como era una contratación del presidente y no del técnico, estaba supeditado a que lo pusieran o no lo pusieran, todo dependía del estilo y las maneras del director técnico”, comentó CAV.

Todo esto también estaba ligado a Colombia, donde así no jugase, tendría el aval para ser llamado, nada más, por estar entrenando y entrar algunos minutos: “Si bien no era un tema de ‘necesita jugar’, que entrene y que tenga equipo para ser elegible, de manera decente, en la Selección”, explica.

“He verificado, lo he conversado en España con gente que conoce el intríngulis de la situación y no tendría que ser sorpresa para Mendes, para James y para nadie de su entorno, lo que está sucediendo...”, aclaró.

Finalmente, cerrar su reveladora información sentenciando que ante esos rumores de irse de Rayo, lo mejor era no hacerlo: “No había otra opción y no es bueno apurar a que se vaya, ¿para dónde?, porque no hay ninguna oferta para el mercado de invierno”.