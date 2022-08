Carlos Antonio Vélez le cantó la tabla a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo

El pasado 14 de junio se llevó a cabo la presentación del nuevo entrenador de la Selección Colombia, quien tendrá la misión de clasificar al Mundial de 2026. En su primera experiencia internacional, Néstor Lorenzo decidió tomar el reto de dirigir a la Tricolor tras el fracaso de no ir a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Como entrenador, el estratega argentino solo ha dirigido un equipo en su carrera y fue el Melgar de Perú, del que estuvo a cargo entre diciembre de 2020 y julio de 2022. Ya conociendo que llegaría al banco del combinado cafetero, Lorenzo sacó campeón a esa escuadra antes de marcharse.

Como asistente técnico estuvo en distintos países, dado que hizo parte en las divisiones menores de la Selección Argentina, siendo desde ese entonces la mano derecha de José Néstor Pékerman. Cabe recordar que ocupó ese puesto en la absoluta albiceleste y en Colombia entre los años 2012 y 2018.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección!



Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos.



💛💛💙❤️#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SxKNQxtcRO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

Dentro de sus primeras labores está programado un viaje a Europa, en el que tendría pensado reunirse con varios referentes del combinado patrio y analizar sus opciones de cara a los primeros juegos como técnico de Colombia, que serán los amistosos ante Guatemala y México en la próxima fecha Fifa.

Aún sin siquiera conocer una convocatoria oficial, los rumores en el entorno de la selección empiezan a ser fuertes y hasta se habla de los jugadores que estarían preseleccionados por Néstor Lorenzo. Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y hasta James estarían en los planes del director técnico para los encuentros de septiembre.

Ante esos rumores, este martes se conoció la opinión de Carlos Antonio Vélez, quien le cantó la tabla a Néstor Lorenzo y esos jugadores que para él no deben ser convocados, como es el caso de James Rodríguez, al no contar con actividad deportiva actualmente.

Pese a ser referentes, el periodista deportivo considera que “nadie puede decir que tienen un derecho adquirido” a hacer parte de la selección porque no ostentan ningún triunfo: “Desde el año 2021 no ganamos nada en Colombia”, dijo en Palabras Mayores de Antena 2, haciendo referencia a la Copa América que organizó el país, y que se quedó en casa.

“Quién les ha dicho a ustedes que la selección nacional es un recuperador de jugadores, una casa de beneficencia, un asilo de ancianos...”, dijo sobre esos futbolistas que, a su juicio, no están en plenitud física y viven sin ritmo de competencia.

Vélez argumentó que la Selección Colombia “es un equipo de fútbol” y por ende se le debe dar la importancia necesaria para cumplir con los objetivos trazados. Por eso, aprovechó para enviarle un mensaje al nuevo entrenador del combinado patrio.

“Es cierto que todo depende de lo que don Lorenzo quiera construir. Si él va a hacer un equipo lento, predecible, dependiente, como este que nos llevó al fracaso, porque hemos fracasado en el intento de llegar a Catar, pues traiga a los mismos”.

Ahora bien, dice Vélez, si el estratega argentino “va a hacer un equipo moderno” con características de juego: “rápido, intenso, recuperador, inmediato, con ida y vuelta, como se juega el fútbol de hoy”, entonces en ese caso “hay muchos jugadores que ya no son elegibles”.

Y recordando el pasado reciente de la Tricolor, dijo que esos futbolistas que son llamados referentes “fueron muy buenos por allá hace muchos años”.

“No sé si Lorenzo tenga la valentía de arrancar un proceso de renovación, pero sí tiene la obligación. Puede que no tenga la valentía, y además yo lo entiendo, es muy jodido aquí en donde empiezan en unas defensas de unas personas que ni siquiera están activos o que se mantienen lesionados, y que no han nadado nada con el equipo nacional”, agregó.

Néstor Lorenzo en su presentación como técnico de la Selección Colombia. - Foto: REUTERS

Y dando algunos ejemplos, Carlos Antonio Vélez mencionó a algunos futbolistas que pueden hacer parte de esa renovación como “(Luis) Díaz, (Carlos) Cuesta, (Jhon) Lucumí, (Diego) Valoyes, (Luis) Sinisterra, (Yaser) Asprilla, (Jorge) Carrascal...”, además de otros nombres que están en el rentado local como “(Kevin) Mier, (Daniel) Ruiz y (Andrés) Llinás”.

Para Vélez, “hay algunos (jugadores) activos que están bien” y que sí pueden ser llamados a la Selección Colombia para acompañar este nuevo proyecto, que espera venga acompañado de una renovación con miras el Mundial de 2026.

Aunque ya está trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo, el trabajo del estratega argentino se empezará a ver cuando dé a conocer su primera convocatoria para su debut. El primer juego será un amistoso ante Guatemala, que está programado para el 24 de septiembre en New Jersey, Estados Unidos.

Dos días después, el 27 del mismo mes, la Tricolor se enfrentará en Santa Clara, Estados Unidos, a la selección de México para cerrar la doble fecha Fifa.