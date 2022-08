Carlos Antonio Vélez cuestiona a periodista argentino que elogió a Yerry Mina: esto dijo

El pasado fin de semana, las acciones en las principales ligas de Europa arrancaron por lo alto. En Inglaterra, la Premier League abrió su telón con grandes juegos que pusieron las emociones a flor de piel en los fanáticos. Uno de los partidos que se llevó las miradas de propios y extraños, fue el choque entre el Everton, que contaba con el regreso de Yerry Mina, y el Chelsea.

Sin embargo, las cosas no salieron bien para el colombiano, quien sufrió una nueva lesión que lo dejará por varias semanas por fuera de las canchas. El cafetero tuvo que salir lesionado del terreno de juego por una acción en la que sintió una molestia en su pie. El defensor salió al minuto 69 y encendió nuevamente las alarmas en el Everton, donde no ha podido brillar.

El entrenador del Everton, Frank Lampard, se sinceró sobre el estado de salud de su defensa y aseguró que no estará en cancha por un largo tiempo, dando a entender la gravedad de su lesión. “Mina tiene una lesión en el tobillo y podría estar fuera por un tiempo. Cuando llueve, llueve a cántaros”, dijo en rueda de prensa.

“Tiene una pequeña fractura. Creo que serán meses en lugar de semanas. Lo evaluaremos y sabremos más en los próximos días”, agregó el inglés.

Yerry Mina sufrió lesión en su primer juego de Premier League - Foto: Getty Images

Esta nueva lesión ha generado controversia en suelo británico, ya que varios hinchas piden la salida del cafetero tras sus constantes ausencias.

Ahora bien, no todo el mundo va en contra del defensor. Uno de los primeros en elogiar al cafetero fue el relator argentino, el Bambino Pons, quien no se guardó nada a la hora de hablar del gran nivel del defensor colombiano en el Everton.

Sus palabras generaron eco en Colombia, pues el reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, cuestionó los comentarios del narrador, ya que, el nivel de Mina no fue tan superior, como lo pintó. “Mina... Al único que le parece que Mina juega brillantemente es al Bambino Pons, el relator de los partidos. Hombre, si le gusta tanto, que lo nacionalice. Pero, la verdad, yo no veo nada distinto a lo que siempre vi”, dijo Vélez.

“¿Qué es lo que he visto? Un jugador que es más lo gestual que lo futbolístico. Son más los gestos que hace y cualquiera puede decir que está liderando, a lo mejor ni musita palabra”, agregó.

Asimismo, el analista deportivo se refirió a la lesión del colombiano, que según el club estará ausente por varias semanas. “Es más de lo mismo porque también volvió a aparecer la lesión. Eso sí, lo lamento. En definitiva, ahí hay un problema y eso es innegable”, aseveró.

Y continuó: “No es nada confiable desde el punto de vista físico, juega poco porque se lesiona mucho. ¿Por qué se lesiona? A lo mejor porque no se ha curado debidamente, tiene un tema de cronicidad o tiene algo congénito y uno no sabe, eso lo saben los médicos y él mismo”.

Por último, Vélez le deseo lo mejor al colombiano que la temporada pasada no pudo tener su mejor nivel precisamente por sus constantes lesiones. “Ojalá se recupere, porque en le tema salud no me meto. Me meto en el tema futbolístico y, la verdad, no lo veo jugar tan bien como estos relatores lo ven. Es una cuestión de apreciaciones, nada más”.

La lesión en el arranque de la Premier League y su posible no llamado a la Tricolor, se le suma que este lunes -8 de agosto- los toffes parecen haber llegado al tope de la paciencia con Mina y decidieron contratar otro defensor que vendría a ser reemplazante, además, de competencia para el colombiano en su posición, se trata del jugador de 29 años, Conor Coady, proveniente del Wolverhampton Wanderers.