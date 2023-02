Carlos Antonio Vélez paró en seco a su nieto por imitar a ‘Dibu’ Martínez: “¡Bah! Le metí su grito”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, elegido como el mejor guardameta de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, no solo deslumbró en el torneo con sus atajadas, en especial las que realizó en la ronda de penales de los cuartos de final y en la final, sino por sus estrategias para intimidar a los rivales y los gestos obscenos al recibir el guante de oro, por los que fue criticado.

Aunque Dibu es un ejemplo a seguir cuando de custodiar el pórtico se trata, no lo es cuando se extralimita, así lo dejó ver el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, en Planeta fútbol.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Emiliano Martinez reacts after receiving the Golden Glove award after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY - Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Vélez afirmó que tuvo que regañar a su nieto, que al igual que Dibu se desempeña como arquero, por imitar una celebración durante el Mundial.

“Uno va mirando modelos y les cuento la anécdota. En vacaciones, en Lima, que iba a su clase de fútbol mi nieto y lo acompañaba todos los días. Y un día de esos, se puso a hacer la celebración del Dibu Martínez. ¡Bah! Le metí su grito”, contó.

En ese sentido, Vélez pidió a los futbolistas no solo dar ejemplo con el balón en sus botines, sino con su actuar una vez anotan o atajan un gol. “Los jugadores no se dan cuenta, pero todo lo que hacen, esos pelados lo fijan y lo repiten. Tengan mucho cuidado, hombre, no sé qué parte no entienden”, agregó.

El comentarista también reconoció que Lionel Messi pidiera disculpas por la forma en que celebró frente a Louis Van Gaal, DT de Países Bajos, luego de que Argentina lo venciera en el Mundial. Aunque en un comienzo el ‘10′ afirmó que fue porque el estratega habló de más, semanas después de coronarse campeón en Qatar, cayó en cuenta de su error.

Lionel Messi vs. Holanda en el Mundial de Qatar 2022. - Foto: AFP y captura de pantalla

“Me parece muy bueno lo de Messi, es una falta de respeto con un rival… Muy bien Messi, todos nos equivocamos y hacemos cada barbaridad, cada bobada. Yo las hago todos los días y a toda hora, pero lo mío no refleja como si refleja lo de todos estos muchachos que están expuestos al mundo, a través de la televisión”, expuso.

En cuanto a su nieto, entre risas agregó que le hubiera gustado que se desempeñara en otra posición. “Yo lo he contado, mi nieto Antonio está jugando al fútbol, ya. Le gusta y el Mundial lo metió en eso y anda ‘enzorrado’. Y le gusta el arco, esa es la única mala noticia... en mi época lo hice, y respeto y me encantan los arqueros”.

Los elogios de Dibu para Jhon Jader Durán

A sus 19 años, Jhon Jader Durán tiene gran experiencia en el fútbol. Empezó su carrera en Envigado, luego pasó a Chicago Fire y cuando se alistaba para el campeonato sub-20 en Colombia fue anunciado por el Aston Villa de la Premier en Inglaterra.

Dibu Martínez y Jhon Jader Durán, compañeros en el Aston Villa Football Club - Foto: Action Images via Reuters/@AVFCOfficial

Desde el pasado 16 de enero cuando el equipo por el que pasaron Juan Pablo Ángel y Carlos Sánchez anunció al colombiano, Jhon Jader ha sumado 50 minutos distribuidos en 12 minutos contra el Arsenal, 30 minutos con el Manchester City y 8 vs. Leicester City.

Los compañeros de Jhon Jader lo han arropado de la mejor manera. Uno de ellos es Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina destacándose en el arco del equipo de Lionel Scaloni.

El arquero de 30 años y uno de los líderes del Aston Villa concedió una entrevista a ESPN y no se guardó elogios con el colombiano, nacido en Medellín.

“Muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro”, dijo el Dibu sobre Jhon Jader.