Carlos Antonio Vélez ‘botó el TV’ tras el ‘martirio’ de partido que jugó Millonarios en Libertadores

Millonarios enfrentó este jueves –23 de febrero– la ida de la fase 2 en la Copa Libertadores 2023 ante la Universidad Católica. En Ecuador como visitante, se esperaba que el cuadro colombiano tuviera un gran desempeño y hasta se pudiera traer la victoria; no obstante, falló en su totalidad con lo hecho ante su rival, rescatando apenas un pálido empate 0-0, resultado que le obligará a triunfar en la vuelta programada para el próximo 2 de marzo en Bogotá.

La presentación triste de los embajadores hizo que la ilusión de varios sectores que pensaban iba a pasar fácilmente a la siguiente ronda se frustrara. Uno de los más críticos después del partido fue Carlos Antonio Vélez, quien criticó desde el uniforme hasta el juego en su columna diaria de Palabras mayores: “Somos daltónicos, ciegos, sí seguramente. Para ver los colores, sí, pero para ver el mal juego de Millonarios, no”.

Además de esto, dijo sentirse decepcionado de todo lo que vio en cancha de los azules: “Qué mal jugó. ‘Millonarios se igualó por lo bajo’, la verdad llegué con mucha ilusión al partido, dije: ‘llevan muchos años siendo el mejor equipo en Colombia, jugando muy bien al fútbol’”.

“Sí, no lo ha acompañado el tema del título, razones varias, pero es un equipo confiable”, agregó.

Comparando los presentes de ambos, se mostró molesto por haberse sentido engañado: “Católica no ha empezado el campeonato. Millonarios tiene rodaje, pasarle por encima no, pero sí debe con el fútbol que tiene y con continuidad, la seguridad debe plasmarse en campo... qué equivocado estaba”.

Tal fue su malestar que sentenció haber visto el peor juego desde que llegó el técnico samario a las toldas millonarias: “Lo mejor fue el resultado, que no perdió. En fútbol, pobreza absoluta, es el peor partido en la era Gamero”.

Para finalizar, a través de su cuenta de Twitter también habló de los dos temas que le generaron molestia: “Que dizque no era ROJA que era NARANJA... que una cosa mostró la TV y otra la realidad... ¡Vale! Igual ese no es el color de Millos, ¡pero peor fue su fútbol! En eso no hay daltonismo... ¡es el peor partido en la era Gamero! (el resultado es otra cosa... hablo del juego) (ya boté el TV)”.

Aterrorizado por el “rojo”

El cuadro bogotano saltó a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado con una indumentaria diferente a la habitual. Con camiseta naranja y pantaloneta azul oscura, el once de Gamero se hizo notar. No obstante, la camiseta naranja hizo confundir a varios que incluso la llegaron a ver roja, generando todo tipo de comentarios.

Uno de los primeros en saltar por este color de uniforme fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien no perdonó el uso de esta indumentaria ante Universidad Católica.

“@MillosFCoficial ¿de rojo? Deben estar retorciéndose en la tumba Funes, Cozzi, Di Stéfano, Pedernera, Rossi y muchos más… el ‘mercachifleo’ de los fabricantes de ropa deportiva no tiene límites... ¡atropello a los colores y la historia!”, escribió el analista en sus redes sociales.

Cabe recordar que en este 2023, Millonarios es la segunda vez que usa este color en su camiseta. En pretemporada, los azules lucieron esta prenda en el duelo ante Hertha Berlín, equipo con el que jugó en Estados Unidos en el mes de enero.

Lo que sí es cierto es que la camiseta naranja ha generado cierta controversia en sus hinchas, pues a muchos no les gusta el hecho que se usen colores ajenos a los de la institución como el azul y el blanco.