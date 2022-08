Cero vacaciones para Luis Díaz: Klopp le puso tarea para hacer en el parón del Mundial

Liverpool arrancó la Premier League con un empate que sabe a derrota. Fulham, uno de los ascendidos esta temporada, le complicó las cosas a los dirigidos por Jürgen Klopp que, de entrada, ya cedieron dos unidades respecto a Manchester City, Chelsea, Arsenal y Tottenham, candidatos a pelear por los primeros lugares.

Luis Díaz fue titular e incluso tuvo opciones claras de gol, pero quedó debiendo el ‘picante’ de sus regates de la campaña anterior. “Lucho es un gran jugador, un jugador fantástico, hoy tuvo una gran oportunidad. Para los jugadores ofensivos, en un día como este, no es fácil porque el rival defiende masivamente. No jugamos lo suficientemente bien”, dijo en técnico alemán en rueda de prensa.

“Cuando estuvimos ahí cerca, enseguida se vio lo bueno que es Lucho, en el uno a uno, un remate al palo, no sé exactamente, pero pasó cerca. Sí, es un jugador brillante, pero puede jugar mejor que hoy, como todos los sudamericanos”, agregó.

El colombiano tuvo un comienzo frenético en la Premier League con Liverpool. - Foto: Offside via Getty Images

Y es que la salida de Sadio Mané obliga a que Díaz, Diogo Jota y compañía hagan el doble de esfuerzo para lograr los goles que se fueron con el senegalés. Mohamed Salah cargará el peso de ser la estrella, pero necesita de la ayuda de sus compañeros en el frente de ataque para cumplir con los objetivos.

Hoy el guajiro cuenta con la confianza de Klopp, pero sabe que también tendrá que ver partidos desde el banquillo, pues la primera parte de la temporada será demasiado intensa a raíz de la disputa del Mundial de Catar 2022, que provocará un parón de casi mes y medio en el campeonato inglés y la Champions League.

Entre septiembre y octubre, prácticamente jugarán domingo y miércoles todas las semanas, lo que implica un estado físico impecable para mantenerse en la parte alta de la tabla y, al tiempo, cumplir con una buena fase de grupos en el torneo internacional. Luego de eso, y al contar con que Colombia no estará en el Mundial, se podría pensar que Lucho disfrutará de unos días de vacaciones, pero Klopp no piensa para nada lo mismo.

El Daily Mail informó este lunes que “los jugadores del Liverpool que no participen en la próxima Copa del Mundo de Catar se dirigirán a Oriente Medio como parte del campamento de entrenamiento de invierno del club que se llevará a cabo en Dubái”.

Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Alisson, Fabinho, Darwin Núñez, entre otros, se perfilan a asistir al Mundial entre noviembre y diciembre, fecha en la que Salah, Díaz y los demás jugadores no convocados se irán a los Emiratos Árabes para preparar el regreso de la Premier en el tradicional boxing day, es decir, el día después de Navidad.

Luis Díaz afronta una temporada clave en su carrera - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Mientras llega ese momento de alistar maletas hacia Dubái, lo que necesita Díaz y el Liverpool es olvidar lo sucedido con Fulham y empezar a cosechar victorias para encarrilar una temporada que parecía haber iniciado de la mejor manera con el título de la Community Shield frente al City de Guardiola.

Pero unos días después de esa conquista, las cosas ya no salieron como estaba esperado. Díaz no fue el mismo desequilibrante por la banda, la defensa no se comportó sólida como siempre y en el centro del campo sufrieron para poner a sus delanteros de cara a gol, dejando un resultado que enciende las alarmas de Jürgen Klopp.

“Lo mejor del partido fue el resultado, fue realmente un muy mal partido. ¿Cómo puede pasar esto? La actitud no fue la adecuada desde el principio, tratamos de reaccionar luego de quince minutos”, analizó el alemán, haciendo un jalón de orejas a sus dirigidos de cara al segundo partido que será de vuelta en Anfield, recibiendo al Crystal Palace, el próximo lunes 15 de agosto.