Suscribirse

Deportes

Champions League define su liguilla: así será el sorteo, hora y canal del jueves con 36 clasificados

Colombia tendrá participación con varios jugadores de selección; entre ellos Richard Ríos y Luis Díaz.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 3:10 a. m.
Trofeo de la Champions League
Trofeo de la Champions League | Foto: Getty Images

Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves, 28 de agosto, en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.

La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.

Balotas de Champions League para el sorteo de la liguilla.
Balotas de Champions League para el sorteo de la liguilla. | Foto: UEFA via Getty Images

De la división en ocho grupos de cuatro se pasó entonces a un grupo único de 36 equipos, con una clasificación conjunta decidida en ocho jornadas, una idea de la UEFA para aumentar ingresos y hacer vibrar a los hinchas, como demostró sobre todo la última jornada de esa liguilla el pasado enero.

El sorteo del jueves seguirá el esquema del realizado hace un año, para la campaña 2024-2025, con los clubes participantes dividiéndose de entrada en cuatro copas según el coeficiente UEFA, que se calcula según los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante, y eso es lo que determinará el sorteo del jueves en el Principado.

Contexto: Richard Ríos y Jhon Durán definieron cupo a Champions League: uno celebró y el otro sufrió

La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.

Los ocho primeros clasificados al término de la misma accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.

El sorteo del jueves será, como hace un año, automatizado y el sistema informático deberá respetar dos criterios: un club no podrá enfrentarse en la liguilla ante otro equipo integrante de su campeonato nacional ni medirse a más de dos representantes de un mismo país.

PSG, campeón reinante

Hay una novedad respecto a la pasada temporada, con el objetivo de incitar el interés a terminar entre los primeros dentro de los ocho de la fase de liguilla.

Los cuatro primeros clasificados de la misma garantizarán jugar en casa el choque de vuelta de cuartos de final y los dos primeros tendrán garantizado ese teórico beneficio durante todas las rondas de eliminación directa, semifinales incluidas.

Los jugadores del Paris Saint-Germain celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Champions League.
París Saint-Germain celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Champions League. | Foto: AFP

Reforzado por su estatus de vigente campeón, el París Saint-Germain figura de entrada en la Copa 1, la de los cabezas de serie, junto a otros pesos pesados: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

El objetivo del PSG será de entrada tener unos enfrentamientos más cómodos que hace un año, cuando en la liguilla solo pudo ser decimoquinto, llegando a tener que luchar en la última jornada por evitar una deshonrosa eliminación.

Dominio de ingleses y españoles

La representación inglesa y española en la liguilla será especialmente nutrida, con seis (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham) y cinco representantes (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal), respectivamente.

Esos dos campeonatos fueron los de mejor ranking UEFA en la pasada campaña, lo que les hizo pasar de cuatro a cinco plazas.

Contexto: BYD pone los ojos en el fútbol: eligió a campeón de la Champions League para conquistar el mundo; habrá lujoso regalo

En el caso de Inglaterra sumó una sexta gracias a que el Tottenham, apenas decimoséptimo en la pasada Premier League, ganó la Europa League y obtuvo así un billete directo a esta Champions.

El sorteo también incluye caras nuevas en forma de equipos tradicionalmente lejos de los focos europeos, como el Kairat Almaty kazajo o el Pafos chipriota, dos de las teóricas cenicientas.

Hora y canal para ver en vivo

Sorteo liguilla de Champions League 2025/2026

Hora: 12:00 (COL/ECU/PER)

Canal: ESPN y Star+

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lanzan teoría sobre Falcao: esta sería la decisión final sobre su futuro deportivo

2. Karina García entregó millonario regalo a una seguidora; el momento quedó captado en video

3. Messi, tormento de Luis Muriel y Orlando City en Leagues Cup: heroico gol en el triunfo de Inter Miami

4. Adolescente de 16 años acabó con su vida tras conversar con ChatGPT: su familia demanda a OpenAI

5. Debutante en Nacional certificó goleada en Copa BetPlay: se atacó a llorar en el festejo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Champions LeagueChampions League PartidosSorteosLuis Díaz Richard Ríosliga de campeones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.