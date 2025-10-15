Suscribirse

Deportes

Colombia sale con tres cambios: titular confirmada para la semifinal del Mundial Sub-20

Esta es la alineación elegida por César Torres para enfrentar a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago (Chile).

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 10:06 p. m.
César Torres eligió la alineación titular de Colombia para enfrentar a Argentina
César Torres eligió la alineación titular de Colombia para enfrentar a Argentina | Foto: Getty Images

La Selección Colombia ya eligió a los once jugadores que disputarán la semifinal contra Argentina en el Mundial Sub-20.

César Torres mantuvo la columna vertebral del equipo y solo modificó algunas piezas por las bajas ya confirmadas de Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto de la semifinal

En ese orden de ideas, la alineación de Colombia está compuesta por: Jordan García; Joel Romero, Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Kener González, Elkin Rivero; Joel Canchimbo, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

Los cuatro cambios son Bazán en línea de tres, Romero en la banda y Aristizábal como referencia de área.

Colombia busca hacer historia

Estos once elegidos serán los encargados de disputar un partido histórico para la Selección Colombia, que nunca ha clasificado a una final del mundo en la rama masculina.

A pesar de la sanción que cumple su goleador y la lesión del volante creativo, el cuerpo técnico confía en haber hecho una formación a la altura de estas circunstancias.

“Hay que competir, pero hay que jugar con mucha inteligencia emocional, todo se define en la cancha. Hay un plan de juego que tenemos que seguir, creerlo, ir con certeza y con hambre a cada pelota, que se note que Colombia tiene hambre de triunfar”, dijo el DT en la previa al partido.

Contexto: Prensa argentina titula así por la semifinal del Mundial Sub-20 ante Colombia: ya reviró un colombiano

Colombia, presente en 12 ediciones del Mundial Sub-20, logró su mejor resultado con un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003 bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no gana el torneo desde 2007, cuando se coronó en Canadá y se considera favorita entre los expertos.

Argentina vs. Colombia, semifinal del Mundial Sub-20
Argentina vs. Colombia, semifinal del Mundial Sub-20 | Foto: Getty Images vía FIFA

Torres confía en sus dirigidos

“Cada partido nos trae nuevas historias, nuevos desafíos tácticos. Ellos están preparados para cualquier desafío, tienen carácter, esto es un trabajo que no lo detiene nadie ya, solo nosotros mismos y siento que nosotros no lo vamos a detener”, apuntó Torres.

Argentina ha ganado todos sus partidos en esta Copa del Mundo, mientras que a la Tricolor le costó arrancar a pesar de su liderato en la fase de grupos.

Torres destacó que Colombia “fue mejorando paulatinamente” con el paso de los partidos, pero reconoció que “no hemos conseguido nada”, y agregó que para alcanzar sus objetivos el equipo debe mantener una “regularidad futbolística y de resultados”.

“En la medida que comienzas a competir y a llegar a estas instancias, los títulos tendrán que llegar. Ojalá seamos nosotros los que abramos esa puerta y de ahí en adelante Colombia dispute más finales”, analizó el estratega vallecaucano.

Al margen del rival, Torres dijo que Colombia tiene que ocuparse de sí misma. “Competir con lealtad, con valentía y después jugar. Por mi cabeza pasa todo lo eminentemente futbolístico, ellos saben a quién van a enfrentar”, matizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

2. María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

3. Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

4. Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

5. La respuesta de la SAE a la ocurrencia del presidente Petro de enviar oro desde Colombia a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial Sub 20alineaciónArgentina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.