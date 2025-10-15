Colombia sale con tres cambios: titular confirmada para la semifinal del Mundial Sub-20

La Selección Colombia ya eligió a los once jugadores que disputarán la semifinal contra Argentina en el Mundial Sub-20.

César Torres mantuvo la columna vertebral del equipo y solo modificó algunas piezas por las bajas ya confirmadas de Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera.

En ese orden de ideas, la alineación de Colombia está compuesta por: Jordan García; Joel Romero, Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Kener González, Elkin Rivero; Joel Canchimbo, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

Los cuatro cambios son Bazán en línea de tres, Romero en la banda y Aristizábal como referencia de área.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a 🇦🇷 Argentina por la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/pcytEYUizT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2025

Colombia busca hacer historia

Estos once elegidos serán los encargados de disputar un partido histórico para la Selección Colombia, que nunca ha clasificado a una final del mundo en la rama masculina.

A pesar de la sanción que cumple su goleador y la lesión del volante creativo, el cuerpo técnico confía en haber hecho una formación a la altura de estas circunstancias.

“Hay que competir, pero hay que jugar con mucha inteligencia emocional, todo se define en la cancha. Hay un plan de juego que tenemos que seguir, creerlo, ir con certeza y con hambre a cada pelota, que se note que Colombia tiene hambre de triunfar”, dijo el DT en la previa al partido.

Colombia, presente en 12 ediciones del Mundial Sub-20, logró su mejor resultado con un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003 bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no gana el torneo desde 2007, cuando se coronó en Canadá y se considera favorita entre los expertos.

Argentina vs. Colombia, semifinal del Mundial Sub-20 | Foto: Getty Images vía FIFA

Torres confía en sus dirigidos

“Cada partido nos trae nuevas historias, nuevos desafíos tácticos. Ellos están preparados para cualquier desafío, tienen carácter, esto es un trabajo que no lo detiene nadie ya, solo nosotros mismos y siento que nosotros no lo vamos a detener”, apuntó Torres.

Argentina ha ganado todos sus partidos en esta Copa del Mundo, mientras que a la Tricolor le costó arrancar a pesar de su liderato en la fase de grupos.

Torres destacó que Colombia “fue mejorando paulatinamente” con el paso de los partidos, pero reconoció que “no hemos conseguido nada”, y agregó que para alcanzar sus objetivos el equipo debe mantener una “regularidad futbolística y de resultados”.

“En la medida que comienzas a competir y a llegar a estas instancias, los títulos tendrán que llegar. Ojalá seamos nosotros los que abramos esa puerta y de ahí en adelante Colombia dispute más finales”, analizó el estratega vallecaucano.