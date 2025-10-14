Colombia Sub-20 no pudo esquivar castigo en pleno Mundial: lo pagará doble ante Argentina

Cuatro selecciones están aún con vida en el Mundial Sub-20 que se viene celebrando hace un par de semanas en Chile.

Colombia es una de las dos representantes de Sudamérica; la otra es Argentina, justamente el próximo rival de los dirigidos por César Torres.

Dicho juego que enfrenta a dos de las naciones de la misma confederación se dará este miércoles, 15 de octubre, por el paso a la gran final.

Argentina vs. Colombia, el duelo de la semifinal del Mundial Sub-20 que se juega en Chile | Foto: Getty Images

Colombia viene mostrando un mejor nivel del presentado al principio del certamen. Infortunadamente, justo en el momento que mejor engranado se ve, le ha caído una sanción doble de parte de FIFA.

Según la organización del torneo, al recibir un jugador dos tarjetas amarillas, de inmediato quedará apartado para el siguiente partido en la cita orbital.

Néiser Villarreal y Carlos Sarabia vieron la amonestación ante España en el juego pasado, alcanzaron las dos tarjetas de esta denominación y, por consiguiente, no estarán frente a Argentina.

Néiser Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub-20 quedó fuera de las semifinales ante Argentina. | Foto: FIFA via Getty Images

Sin duda que para las aspiraciones de Colombia por clasificar al juego por el título lo del atacante goleador es un golpe sumamente duro.

En dos compromisos de las fases finales, el ariete sensación marcó cinco goles. Se fue de doblete con Sudáfrica y de triplete ante España.

Dicha baja es la que más pone a pensar al entrenador Torres, pero el reemplazo está casi cantado; sería Emilio Aristizabal, quien fue justamente el que empezó jugando el Mundial.

El hijo del icónico goleador de Atlético Nacional, Víctor Hugo Aristizábal, venía en racha previa a la Copa Mundo con su club Fortaleza.

Ahora deberá el menor de los Aristizábal demostrar que puede suplir con creces a Villarreal, quien venía con su potencial al máximo en los partidos pasados.

’Ney’ al término del duelo anterior ya le dio la ‘bendición’ a su reemplazante. Sin ego alguno lanzó: “Tenemos jugadores que lo pueden hacer mejor que yo o igual que yo”.

Pagó doble para Colombia

Si bien lo de Néiser es de prestarle atención, también Colombia sufrirá baja en la zaga defensiva por la segunda amarilla del torneo para Carlos Sarabia.

Carlos Sarabia, de Colombia vs. España, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. | Foto: AFP

El lateral derecho tenía un hombre fijo, pero ahora el entrenador Torres deberá confiar en otro, o hasta modificar su módulo para afrontar las ‘semis’ como mejor le convenga.

Demás nombres del esquema con el que se ha ‘casado’ el entrenador se mantendrían. Habrá hasta último momento una duda, y será la de Jordan Barrera, ‘entre algodones’ por una molestia física.

Argentina tampoco se salva de las bajas

El rival de Colombia para las semifinales tendrá también bajas . En total serán tres, dos de ellas por lesión y una por la misma razón que Colombia perdió a Villarreal y Sarabia.

Maher Carrizo, quien venía de marcarle a México en la fase anterior, se pierde el mano a mano con los cafeteros por acumulación de amarillas.

Lo de Álvaro Montoro y Valente Pierani reviste gravedad por ser lesiones.

En caso del primer mencionado, este padeció una fractura en la clavícula, mientras que su compañero vivió un esguince en la rodilla que lo dejaría fuera el resto del Mundial Sub-20 de Chile.