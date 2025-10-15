Colombia mantiene la ilusión de ser campeona mundial con la selección Sub-20, que representa al país en la cita orbital que se juega en Chile.

Este miércoles, 15 de octubre, el combinado patrio se mide ante Argentina en una de las semifinales del torneo.

Por el otro lado del cuadro están Marruecos y Francia, que definirán el otro finalista del campeonato durante el mismo día que la Tricolor.

Colombia está a un paso de jugar la final del Mundial Sub-20. | Foto: AP

Camino de Colombia rumbo a la final

De menos a más ha ido el equipo dirigido por César Torres. Hasta ahora, los cafeteros no saben lo que es perder en esta Copa Mundo.

En principio, salieron ganadores ante Arabia Saudita por la mínima diferencia. Luego de esto cayeron dos empates ante Noruega y Nigeria.

A pesar de que no fue la fase de grupos ideal, con cinco puntos se accedió a la fase de octavos de final donde se enfrentarían con Sudáfrica.

Justo desde ahí es que se vio que el equipo nacional elevó el nivel, además, de que la mejor versión del goleador, Néiser Villarreal, salió a flote.

Ante los sudafricanos fue un triunfo amplio por 3-1 que permitió el paso a los cuartos, ante España.

Justo con los ibéricos, el pasado fin de semana se pudo haber jugado el mejor duelo, hasta ahora, de lo que ha corrido del Mundial.

Neyser Villarreal celebrando uno de sus tres goles contra España | Foto: AP

Fue un 2-3 final, luego de haber empezado ganando, pasar a perder y, posteriormente, volver a salir a flote con triplete de Néiser.

Esa última victoria contra los europeos fue la que catapultó a Colombia a estar en las semifinales ante Argentina.

Un ‘viejo conocido’

En Sudamérica son habituales los enfrentamientos entre Colombia y Argentina; esta vez, se dará en el marco de un Mundial.

Será un choque en donde pueden sacarse chispas, pero en el que la inteligencia de los dirigidos por Torres será vital para no salirse de foco e ir por el paso a la final.

Justamente el entrenador habló en la previa de los trabajos realizados con los suyos: “Recuperación con lo que actuaron. Ajuste de cargas para los que tenían poco volumen”.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AP

Sobre variantes obligadas que deberá hacer por sanción o lesión, indicó: “Hay más alternativas. Haremos plan partido y analizar las posibilidades para competir”.

“Va a ser un lindo juego. Muy parejos. Colombia viene bien en la pelota parada defensiva y ofensiva”, añadió.

Sobre las claves que tendrá el juego, el entrenador sobreentiende que “se definirá en detalles”.

En lo que respecta a variantes, el módulo titular de Colombia no podrá contar con Jordan Barrera (lesión), Néiser Villarreal (sanción por acumulación de amarillas) y Carlos Sarabia (mismo caso de Néiser).

Como posibilidades de recambio para estos están José Cavadia, Emilio Aristizabal y en duda queda quien pueda asumir el lugar de lateral derecho.

Simón García, uno de los que venía a ser titular en la Copa Mundo ―pero ha cedido terreno― estará disponible y se sueña con aportar para conquistar la clasificación.

“Queremos darle una alegría al país”, dijo ante los medios de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Sabemos el rival. Estamos enfocados en nosotros”, añadió de las provocaciones que puedan sufrir.

“Somos jugadores profesionales. Vamos por lo de nosotros”, acabó.

Horario y canal para ver la semifinal de Colombia Sub-20