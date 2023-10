Confirmado: Millonarios toma decisión de última hora con Macalister Silva para el clásico

Millonarios vs. Unión Magdalena, juego pendiente por la Liga Betplay | Foto: Colprensa - Mariano Vimos

En ese partido, los azules no pudieron contar con Macalister Silva, su capitán, que sufrió problemas de salud horas antes del compromiso y prefirió guardar reposo pensando en recuperarse a tiempo para el clásico.

“Tenía unos problemas estomacales, anoche, una virosis, esta mañana lo revisó el médico y estuvo 2 o 3 horas en la clínica. Le dieron el alta, me dijo que se sentía mejor, pero no le bajaba la fiebre. Estaba mal” , dijo el Gamero luego del empate 1-1 en condición de local.

Los que sí serán bajas en el conjunto embajador son Daniel Ruiz, que se encuentra jugando con la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Panamericanos y no volverá hasta el inicio de unos eventuales cuadrangulares a los que todavía no está clasificado el conjunto embajador.

Daniel Cataño no se alcanzó a recuperar y esperará unos días más para volver a la competencia. “Cataño es el que está más demorado, seguramente para el sábado no va a estar, vamos a ver si para el miércoles (contra Boyacá Chicó) puede jugar” , declaró el estratega samario.

La titular, sin embargo, tendrá modificaciones por definirse en las próximas horas. “Vamos a mirar, lo de Maca no es lesión. Cataño no le alcanza. Miraremos posibilidades. Este equipo se adaptó al 4-2-3-1 y no tanto al 4-3-3”, dijo.