Deportes

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Cristiano Ronaldo se pronunció en las redes sociales y despidió el año 2025 con unas palabras que se miran de reojo en Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
Cristiano Ronaldo con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Foto: Getty Images

Uno de los grandes atractivos del 2026 será el partidazo en Miami de la Selección Colombia contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio en el Hard Rock Stadium desde las 6:30 pm. Un compromiso que no solamente tendrá la atención de colombianos y portugueses, sino que el fútbol mundial se paralizará.

Los lusos cuentan con CR7 en su afán por ganar la Copa Mundo para no perderle pisada a la historia, mientras que la ‘Tricolor’ espera sorprender con Luis Díaz y James Rodríguez.

Partidazo por donde se le mire y seguramente es el duelo que definirá el primer lugar en el Grupo K, si es que antes alguno de los dos sorprende con empates o derrotas ante Uzbekistán y el que clasifique desde el repechaje. La Selección Portugal se instaló como primera de esta zona (cabeza de serie) y mira a los ojos a Colombia, a la que muchos ven como candidata a sorprender en el Mundial 2026.

Este partido es uno de los más caros de la Copa Mundo y está en el top 5 con la boletería más apetecida y costosa. Pese a esos datos preliminares, será un juego de quilates que tendrá las tribunas llenas, con gente colombiana y portuguesa apoyando a cada una de sus figuras. El máximo atractivo será Cristiano Ronaldo y la cúpula que le acompaña en el once titular, que además milita entre las mejores ligas de Europa.

Deportes

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Deportes

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Deportes

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Deportes

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Deportes

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Deportes

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Deportes

Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

Deportes

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Gente

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Deportes

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda en las Eliminatorias UEFA.
Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda en las Eliminatorias UEFA. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo sabe perfectamente de qué se está hablando. En su tiempo en Arabia Saudita, en su camino hacia los 1000 goles como cuenta personal con Al Nassr y mientras hace rodaje de películas de Hollywood, no le pierde pisada al Mundial 2026, que se convierte en su máximo reto y sí que lo necesita para colocar un gran peldaño en su prestigioso palmarés.

Las palabras de Cristiano Ronaldo: Va por todo

Y también sabe cuáles son sus rivales en la fase de grupos con la Selección Colombia como su principal enemiga. La magia de Luis Díaz y la capitanía de James Rodríguez le pueden pasar malos ratos en Miami y por eso se prepara al máximo.

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones
La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Teniendo en cuenta todos esos objetivos, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje de despedida de 2025, pero también de bienvenida al 2026, donde se jugará grandes cosas a sus 40 años de edad. Advierte que va con todo y sabe perfectamente lo que se está jugando.

Pantallazo X: @Cristiano
Pantallazo X: @Cristiano Foto: Pantallazo X: @Cristiano

“¡Estamos en el camino correcto y sabemos lo que debemos hacer en 2026!“, fueron las palabras de Cristiano Ronaldo en la red social X luego de marcar un gol con la espalda ante Al-Ettifaq para llegar a los 957 goles en su carrera. El 2026 también se le presenta como el momento clave para llegar a los 1000.

Más de Deportes

Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Argelia contra Guinea Ecuatorial.

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Cristiano Ronaldo con Al Nassr.

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje por el cierre de Antena 2. Por supuesto, incluyó líneas a su padre, Carlos Antonio; voz icónica.

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Sebastián Villa una de las principales figuras de Independiente Rivadavia en el fútbol argentino.

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos.

Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

VILLARREAL, SPAIN - DECEMBER 21: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates after scoring their side's second goal with his teammates during the LaLiga EA Sports match between Villarreal CF and FC Barcelona at Estadio de la Ceramica on December 21, 2025 in Villarreal, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best en 2025. Última edición desde su concepción en 2017.

Fifa partió la historia del premio The Best en dos: no será el mismo tras decisión final para 2026

Noticias Destacadas