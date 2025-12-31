Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Uno de los grandes atractivos del 2026 será el partidazo en Miami de la Selección Colombia contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio en el Hard Rock Stadium desde las 6:30 pm. Un compromiso que no solamente tendrá la atención de colombianos y portugueses, sino que el fútbol mundial se paralizará.

Los lusos cuentan con CR7 en su afán por ganar la Copa Mundo para no perderle pisada a la historia, mientras que la ‘Tricolor’ espera sorprender con Luis Díaz y James Rodríguez.

Partidazo por donde se le mire y seguramente es el duelo que definirá el primer lugar en el Grupo K, si es que antes alguno de los dos sorprende con empates o derrotas ante Uzbekistán y el que clasifique desde el repechaje. La Selección Portugal se instaló como primera de esta zona (cabeza de serie) y mira a los ojos a Colombia, a la que muchos ven como candidata a sorprender en el Mundial 2026.

Este partido es uno de los más caros de la Copa Mundo y está en el top 5 con la boletería más apetecida y costosa. Pese a esos datos preliminares, será un juego de quilates que tendrá las tribunas llenas, con gente colombiana y portuguesa apoyando a cada una de sus figuras. El máximo atractivo será Cristiano Ronaldo y la cúpula que le acompaña en el once titular, que además milita entre las mejores ligas de Europa.

Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda en las Eliminatorias UEFA. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo sabe perfectamente de qué se está hablando. En su tiempo en Arabia Saudita, en su camino hacia los 1000 goles como cuenta personal con Al Nassr y mientras hace rodaje de películas de Hollywood, no le pierde pisada al Mundial 2026, que se convierte en su máximo reto y sí que lo necesita para colocar un gran peldaño en su prestigioso palmarés.

Las palabras de Cristiano Ronaldo: Va por todo

Y también sabe cuáles son sus rivales en la fase de grupos con la Selección Colombia como su principal enemiga. La magia de Luis Díaz y la capitanía de James Rodríguez le pueden pasar malos ratos en Miami y por eso se prepara al máximo.

Teniendo en cuenta todos esos objetivos, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje de despedida de 2025, pero también de bienvenida al 2026, donde se jugará grandes cosas a sus 40 años de edad. Advierte que va con todo y sabe perfectamente lo que se está jugando.

Pantallazo X: @Cristiano Foto: Pantallazo X: @Cristiano

“¡Estamos en el camino correcto y sabemos lo que debemos hacer en 2026!“, fueron las palabras de Cristiano Ronaldo en la red social X luego de marcar un gol con la espalda ante Al-Ettifaq para llegar a los 957 goles en su carrera. El 2026 también se le presenta como el momento clave para llegar a los 1000.