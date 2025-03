Convocatoria de Selección Colombia desata problema con Richard Ríos: Palmeiras tomó medidas

La otra opción era pedirle a la Selección Colombia que lo desconvocara después de jugar contra Brasil, algo similar a lo que quiso Racing en noviembre del año pasado con Juan Fernando Quintero. No obstante, Lorenzo ya dejó claro que usará a los jugadores cuando crea pertinente y no permitirá su salida a menos que no puedan jugar por lesión o sanción por tarjetas.