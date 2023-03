Cristiano Ronaldo le hizo desplante a La Liendra durante su encuentro; el influenciador se quedó con las ganas

Mauricio Gómez, conocido popularmente en el mundo de las redes sociales como La Liendra, nunca ha ocultado la gran admiración que le tiene a Cristiano Ronaldo, por lo cual viajó hace unos días hasta Arabia Saudita para poder conocerlo en persona.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el creador de contenidos compartió con sus seguidores todos los detalles del pequeño encuentro que sostuvo con la estrella lusitana. Además, los invitó a que nunca dejen de luchar por sus sueños.

Cristiano Ronaldo es el gran ídolo de La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendraa - @cristiano

“Primero lo soñé, luego lo visualicé y después fui a por ello. No se dio, pero seguí intentando. Volví a fallar, nunca perdí la fe. Sabía que iba a pasar, pero aún no era el momento. Volví a intentarlo, confié, fui y se dio”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Nunca abandones tus sueños porque no se dan, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y las cosas no pasan cuando tú quieres, sino cuando son. Tú solo sigue ahí luchando por eso que quieres, que el momento llegará. Cristiano, fue un placer”.

El quindiano, sin embargo, señaló este viernes 24 de marzo en las historias que su felicidad no fue completa debido a que el atacante portugués no le firmó la camiseta del Al-Nassr que había comprado para la ocasión.

Pese a que se quedó con las ganas de tener un nuevo autógrafo del Bicho, el influenciador colombiano señaló que va a enmarcar la prenda. Asimismo, aseguró que no la va a lavar, pues su ídolo la tocó.

La Liendra cumplió el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo. - Foto: Instagram: @la_liendraa

La Liendra viajó a Oriente Medio para conocer a Cristiano Ronaldo. - Foto: Imágenes tomadas de Instagram @la_liendraa

“Bueno, liendritas. Despídanse de la camiseta con la que conocí a Cristiano Ronaldo, porque la voy a mandar a enmarcar. Ni siquiera la voy a lavar. Muchos me dicen que si me la firmó, y no, no alcanzó a firmarla porque los guardaespaldas se lo llevaron”, precisó Gómez.

Gómez recalcó finalmente que le parecía poco importante que el astro luso no le haya firmado la camiseta, puesto que la prenda ya tiene el suficiente valor sentimental por todo lo que significa para él.

“Igual, una camisa del Al-Nassr firmada por él yo la puedo comprar, la puedo conseguir. La camisa con la que conocí a Cristiano Ronaldo y que tenía puesta es algo que no tiene valor, es algo que no se puede conseguir”, concluyó.

La Liendra aseguró que CR7 no le firmó la camiseta. - Foto: Instagram: La Liendra

La Liendra vio golazo de Cristiano

Igualmente, La Liendra les mostró a sus fanáticos que visitó la ciudad árabe de Riad para presenciar un partido de la primera división del fútbol local. Se trató del juego que enfrentó al Al-Nassr, equipo donde milita el astro portugués, y el Abha, el cual terminó 2-1 en favor de los locales.

El creador de contenidos tuvo la fortuna de que una de las anotaciones la hizo Ronaldo de tiro libre. El misil que lanzó el lusitano fue tendencia, pues demostró una vez más la potencia que tiene en su pierna derecha.

Así celebró La Liendra el gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

El joven enloqueció con el tanto de Cristiano Ronaldo. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

“Gol del Bicho, y de tiro libre. Valió cada puto kilómetro que viajé. Cristiano nunca decepciona”, escribió La Liendra en su cuenta de Instagram para acompañar el video del tanto. Asimismo, aseguró que ese fue uno de los mejores viajes de su vida.