A lo largo de los últimos años el Balón de Oro ha tenido una relevancia mediática sumamente fuerte cada vez que se va a entregar.

En un tiempo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo eran los finalistas fijos, pero ahora hay más chances de que se den sorpresas.

El año anterior quien terminó por dar el batacazo fue el español, Rodri, quien venció a Vinícius Júnior.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 | Foto: AP

Para la gala de 2025 pican en punta, jóvenes como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, entre otros.

Sobre las horas de la tarde de Colombia se estará llevando a cabo la gala formal del Balón de Oro 2025, lo que hará oficial quién fue el elegido como el nuevo mejor jugador del mundo.

En juego están muchas cosas para los finalistas; una de ellas están ligadas a las repercusiones económicas que tenga salir como vencedor.

Si bien no hay un botín económico formal para quien sea el ganador de dicho premio, el trofeo en sí tiene un costo alto de unos 3.000 euros.

Aunque los materiales usados para la estatuilla no sean completamente oro, en pesos colombianos rondan la cifra nada despreciable de $13.611.000.

En Semana.com usted podrá seguir a través del en vivo todos los nominados, reacciones y últimas noticias de la importante gala.

Messi cuenta con una fortuna

Leo Messi se posicionó como indestronable a la hora de hablar de ganadores del Balón de Oro.

En total son ocho los trofeos de este tipo que logró el astro argentino cuando estaba en la élite de Europa.

A la hora de sumar lo que cuesta cada uno de los trofeos con los que cuenta en su vitrina, la fortuna asciende da unos 108.888.000 pesos colombianos, aproximadamente.

Lionel Messi es el gran triunfador de año por el Balón de Oro. | Foto: Getty Images

Quien lo sigue en el listado de más veces ganador de esta distinción individual es Cristiano Ronaldo, con 5, y de ahí para abajo aparecen Michel Platini (3), Johan Cruyff (3) y Marco van Basten (3).

Por la dinámica en la que ha entrado el balompié mundial después de lo que fue la época Messi-Ronaldo, no se cree que haya otro que los equipare rápidamente.

Nominados al balón de oro masculino