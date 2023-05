Delicada situación en el Deportivo Cali: los jugadores explotaron y se negaron a entrenar

A poco más de 24 horas para el último partido del ‘todos contra todos’, el Deportivo Cali vive otro capítulo más de su crisis económica. Los jugadores llegaron al límite de su espera por el pago de salarios y tomaron la decisión de negarse a entrenar este martes 16 de mayo en la sede de Pance, hasta que los directivos les solucionen su situación.

Aunque asistieron a las instalaciones y se presentaron ante el cuerpo técnico de Jorge Luis Pinto, en común acuerdo le anunciaron al club que no harían parte de la sesión ante un nuevo incumplimiento de un pago que se debió hacer este lunes en horas de la mañana.

Los directivos del cuadro azucarero se vieron entonces obligados a acercarse a la sede deportiva para hablar en buenos términos con los jugadores y adelantar una nueva negociación que hasta ahora no tiene ‘humo blanco’.

En caso de no llegar a un acuerdo con la dirigencia, los jugadores incluso se plantearían la opción de no saltar al campo el miércoles para el partido ante Boyacá Chicó, hecho que, además de complicar los planes de la Dimayor, también le acarrearía al club una dura sanción económica por no presentarse a un compromiso oficial.

Andrés Arroyo, volante del Deportivo Cali - Foto: Oficial @AsoDeporCali

Cabe recordar que Daniel Mantilla ya había avisado las posibles consecuencias que podrían traer los incumplimientos de la directiva en materia de sueldos. A mediados de abril, Mantilla se acercó a las oficinas del Deportivo Cali y presentó su carta de renuncia amparado por el estatuto del jugador de la Fifa, que le permite acabar el vínculo unilateralmente luego de cumplir dos meses sin salario.

La renuncia de Mantilla, que deja en incógnita su continuidad para el próximo semestre, llegó justo después de la ola de críticas que le cayó por errar una penal al último minuto que pudo representar la victoria sobre Equidad en el marco de la jornada 12 de la Liga Betplay.

Días después, la directiva se sentó con el jugador y logró llegar a un acuerdo que, de acuerdo a las noticias que llegan este martes desde Pance, nuevamente ha sido vulnerado.

Aunque el Deportivo Cali ya no tiene opciones de clasificar a los cuadrangulares tras su empate en Montería frente a Jaguares, si servirá como juez de uno de los equipos que está dentro de los ocho, el Boyacá Chicó, al que le basta solo el empate para conseguir su tiquete.

La otra solución posible para el cuadro verdiblanco es presentar un equipo juvenil que, al menos, le permita evadir la sanción del comité disciplinario.

Deportivo Cali no tiene opciones matemáticas de clasificar - Foto: DIMAYOR

Kevin Velasco, uno de los referentes del Deportivo Cali - Foto: DIMAYOR

Estas deudas no solo traerían consecuencias deportivas para el Cali, sino también la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo, algo que, por ejemplo, ya le sucedió recientemente al Cúcuta Deportivo, equipo que también sufrió una delicada crisis financiera al punto de no pagarle el sueldo a sus empleados.

Lo curioso es que, horas antes de esta manifestación de los jugadores, se había confirmado la renovación del jugador Kevin Velasco e incluso Jorge Luis Pinto había atendido a la prensa convencido de preparar este martes el duelo por la fecha 20 del campeonato.

En lo corrido del torneo apertura de este 2023, el Deportivo Cali no logró encontrar el nivel esperado por la afición; llegó incluso a ser colero del torneo, una decepción que hizo pública Jorge Luis Pinto en las últimas horas: “Quedar por fuera de los cuadrangulares es un golpe profesional muy duro, es un golpe anímico, es duro para nosotros. Para mí y para muchos jugadores no es fácil pasarlo”, dijo Pinto en los micrófonos de Zona Libre de Humo.

“Los hechos están claros, hay errores nuestros, de muchos jugadores, algo que analizaremos con detenimiento”, complementó.

Además, se refirió a los posibles refuerzos para la próxima campaña, los mismos que, advirtió, no dependerán únicamente de sus deseos por mejorar la plantilla: “Estamos a la mano del presidente que ha puesto el pecho, todo depende de la parte económica. Estoy valorando, mirando las cosas, analizando, mirando la situación del club y el momento deportivo”, sostuvo Pinto.