Deportes Tolima, al paredón: el presidente culpó a Hernán Torres y destapó problemas en el camerino

Deportes Tolima está a punto de iniciar una nueva era tras la salida de Hernán Torres como director técnico. Unos días después de oficializar la despedida del estratega que fuera campeón de Liga Betplay en 2021, los pijaos ya le tienen elegido como reemplazo: el argentino Juan Cruz Real, también campeón en su paso por América de Cali.

César Camargo, presidente heredero del ya difunto exsenador Gabriel Camargo, explicó las razones por las que acabaron el contrato de Torres y deslizó los problemas internos que los llevaron a tomar dicha decisión.

“La salida se dio, como lo anunciamos, por mutuo acuerdo. Pero está claro que veníamos teniendo algunos problemas que se volvieron repetitivos en el segundo semestre del año pasado”, dijo directamente en entrevista con El Alargue.

La principal crítica de Camargo contra el cuerpo técnico está relacionada con la manera en la que se trabajaba en el estado físico de los jugadores. La dirigencia identificó malos manejos “tanto en los resultados deportivos como en los jugadores lesionados que teníamos. Y no fuimos capaces de solucionarlos, lo intentamos de mil maneras”.

Hernán Torres, extécnico del Deportes Tolima. - Foto: DIMAYOR

Deportes Tolima con su uniforme en apoyo a las víctimas del cáncer de seno - Foto: DIMAYOR

El presidente del cuadro pijao admite que trataron de mantener en el cargo a Torres, pero no era posible “pensar en que uno cambia el preparador físico sin cambiar el técnico porque todos vienen en grupo”.

En ese sentido destacó la reciprocidad del cuerpo técnico para aceptar su salida en medio del campeonato, aunque aprovechó para dejarle una ‘pullita’ al entrenador. “De todas maneras la responsabilidad total, si es el preparador físico o alguna otra cosa, el directo responsable siempre termina siendo el técnico, porque es quien trae todo su equipo de trabajo”, indicó.

Deportes Tolima quedó al borde de la eliminación de la Liga Betplay. - Foto: DIMAYOR

Aparte de este malestar, que espera se solucione con la llegada de Cruz Real, Camargo insinuó que no le llenaba la manera en la que Torres manejaba su relación con los jugadores. “Queremos un manejo de camerino distinto. Queremos ver un gran nivel. Tenemos nombres en cada una de las líneas muy buenos. Es así como fuimos exitosos en el pasado y es así como queremos seguir jugando”, afirmó.

La idea era seguir dando la confianza al cuerpo técnico, pero “en el fútbol llega un momento donde es necesario otros aires y en eso estamos”.

Hernán Torres durante el partido entre Medellín y Tolima. - Foto: DIMAYOR

Entre las hojas de vida que aparecieron luego del anuncio, el presidente aseguró que fueron muchos los candidatos, entre ellos Leonel Álvarez y Juan Cruz Real, que finalmente sería el elegido. “Hicimos entrevistas a varios técnicos, a personas muy competentes. Estábamos buscando un técnico que tuviera unas características un poco diferentes de las que tenía Hernán, no necesariamente iguales, en el sentido de que queríamos complementar el crecimiento del club”, explicó.

Entre las pruebas que le hicieron a los técnicos, hubo una que destacó sobre las demás. “Le pedimos a todos los candidatos que nos presentaran un programa de lo que querían hacer y lo que nos presentó el profesor (Cruz Real) nos descretó en muchos sentidos”, aseguró.

Luego de tenerlo como elegido, todo fluyó rápidamente, al punto que el argentino viajó a Ibagué, finiquitó detalles y este viernes ya fue presentado oficialmente ante la prensa.

Leonel Álvarez, por el contrario, implicaba gestiones extra que no estaban dispuestos a hacer ante la necesidad de nombrar el reemplazo de Torres. “El tema de Leonel no pasó de un par de llamadas, en donde estaba muy lejos de nuestras posibilidades. Y además de eso, él anda en medio de un tema con Cienciano, tiene contrato por seis meses más y era algo que no era posible para nosotros”, sentenció.

Tolima se juega la vida este sábado en ‘El Campín’ frente a Bogotá ante un Santa Fe que también estar urgido de ganar para seguir con posibilidades de entrar a cuandrangulares.