Despiadadas amenazas a jugadoras de La Equidad tras la pelea con América en Liga Femenina Betplay

En la noche del pasado lunes 29 de mayo se vivió uno de los hechos más bochornosos de la historia del fútbol femenino en Colombia, luego de que la jugadora del América, Elexa Bahr, golpeara con un fuerte puño la cara de una de sus rivales de La Equidad. El juego que correspondía a los cuartos de final de la Liga Femenina Betplay, pasó a segundo plano tras este suceso lamentable.

Un día después de lo acontecido Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad habló con Gol Caracol y dijo: “Lo sucedido en el partido jugado por la Liga Femenina entre el equipo, de La Equidad y el América de Cali en el Estadio de Techo es lamentable. La verdad que nosotros hemos advertido constantemente durante la realización de la Liga de la incapacidad de los cuerpos arbitrales de la liga femenina y anoche fue evidente”.

Defendiendo a su equipo de lo que a su parecer habían sido inconsistencias arbitrales, señaló: “Yo creo que lo sucedido se atribuye solo una cosa: el arbitraje que no fue capaz de tener el orden, ni la disciplina en el campo. Pienso que se tomaron medidas desacertadas, hubo faltas graves, no era para terminar completos los equipos. No se tomaron las decisiones disciplinarias requeridas. Si se sacaron amarillas, a diestra y siniestra al cuerpo técnico de Equidad”.

América de Cali visitó Bogotá en el primer juego de las finales. - Foto: @AmericaCaliFem

De manera inesperada, Zuluaga destapó entonces que esas deficiencias de las juezas son constantes en la realización del torneo: “La verdad que no lo entendimos. Simplemente, estaban reclamando juego limpio en la cancha. Esto lo hemos advertido durante la realización de toda la liga, pero desafortunadamente se sigue repitiendo y no se dan garantías para que haya un bonito espectáculo”.

Lo más grave de sus declaraciones lo contó el presidente asegurador hacia el final, cuando dio a conocer represalias en contra de sus jugadoras: “Las redes sociales hoy son la cloaca de nuestra sociedad, lastimosamente. Entonces sí hemos estado siendo amenazados, que nos esperan en Cali. Nos están culpando de lo sucedido. Quienes fueron al estadio de Techo vieron que había garantías totales, fueron muchos hinchas del América”.

Temiendo por el partido de vuelta en Cali, dijo que todo durante el juego de ida estuvo enmarcado en un buen ambiente en el estadio de Techo: “El comportamiento de las hinchadas fue ejemplar, no sucedió absolutamente nada en el estadio. Fue un partido muy bonito de fútbol, un América que quería, lógicamente con su superioridad avasallar a un equipo, que no se dejó, que se paró bien en la cancha y que también tuvo opciones de gol”.

Postal de la ida de cuartos de final entre La Equidad y América. - Foto: Dimayor

Son tales los despiadados mensajes que han recibido los integrantes de La Equidad, que su presidente se plantea presentarse para la definición de la llave: “Es importante que realmente quienes realmente usan las redes sociales para sacar a aquellos o aquellas falencias del ser humano, que lo piensen porque realmente hacen mucho daño. Estamos amenazados, sí, para ir a jugar el partido del día de lunes. Estoy pensando si no hay garantías totales, pues ya miraremos qué decisión toma”.

Jugadora de América dio fuerte puño a una rival de La Equidad. - Foto: Captura de pantalla: @AmericaStore_Co

La situación que ha generado toda es revuelo al rededor del fútbol femenino se dio sobre los minutos finales del juego de ida, cuando se hizo el tumulto de jugadoras locales y visitantes que desencadenó en empujones, gritos y tensión. No obstante, el momento más álgido de todo fue cuando la mencionada jugadora del América escuchó o vio algo que no le había gustado de su colega del cuadro rival ―marcada con la camiseta 5― y le mandó un fuerte puño a la cara.