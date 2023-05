Reinaldo Rueda, furioso por jugador juzgado de la Selección Colombia: “porque no es mediático o bonito”

Durante las últimas horas varios protagonistas de la era actual de la Selección Colombia han estado declarando, James Rodríguez lo hizo en una entrevista exclusiva que rodó durante el pasado fin de semana, mientras que Reinaldo Rueda, exentrenador nacional, también tuvo su espacio en diversos medios. El entrenador que estuvo en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, dialogó con ESPN en la noche de este lunes.

Allí, Rueda dejó varios testimonios importantes, también fue cuestionado por muchas situaciones que sucedieron en el proceso rumbo a la cita orbital a la que Colombia no fue y, por supuesto, a la presencia de jugadores que a pesar de no encontrarse en el nivel más óptimo, siempre eran tenidos en cuenta.

A la par de esto, en una pregunta hecha por el exarquero Óscar Córdoba, señaló que tuvo que defender un jugador que para él era rendidor mientras que para la gente no por no ser “mediático o bonito”. “Muchos partidos jugó por encima de Dávinson Sánchez o del mismo Yerry Mina. Y por algo me dieron garrote por ponerlo, porque él es un jugador que no es mediático, que no es bonito, pero que era superrendidor para mí”, haciendo referencia William Tesillo.

William Tesillo fue hombre de confianza de Rueda durante el camino a Qatar 2022. - Foto: AP

Además, apuntó a que ha tenido como precepto fundamental entre sus citaciones al equipo nacional que estar en el viejo continente no garantiza que se tenga que ser llamado a la Tricolor: “Siempre he sido un defensor de que el solo hecho de vivir, sobrevivir o entrenar en Europa, no te da para estar en una selección nacional”, sentenció.

Defendiendo su primera respuesta, luego se atrevió a dar nombres que en la práctica demostraron que su discurso había sido cumplido a cabalidad durante su paso en la Selección Colombia: “Ese fue uno de los argumentos que siempre se sostuvieron, por eso jugó Carlos Cuesta, Yairo Moreno y Daniel Munoz. Porque no podemos seguir viviendo de la colonización”.

Tras haber hablado de la zona defensiva, le hicieron hincapié en los atacantes que fueron los que no marcaron a lo largo de siete compromisos: “Se buscaron diferentes sociedades, combinaciones por uno u otro factor buscando que alguien se emboquillara bien para finalizar, pero ninguna fórmula dio la solución. Duván Zapata tuvo muchos partidos, el mismo Muriel, Borja, todos dependiendo de las características de los partidos”.

Duván Zapata fue uno de los tantos delanteros en lo que apostó Rueda pero que no dio resultados. - Foto: Getty Images/ MB Media

También resaltó que podría ser falso decir que bajo su mandado el onceno colombiano no buscó el arco contrario, allí dijo que podrían verse los partidos nuevamente: “¿Colombia defensiva?...en lo absoluto. Ahí están los videos, los partidos, en los primeros 15 minutos y en los últimos 15 minutos se tuvieron jugadas claras, para finalizar, que no se capitalizaron. Colombia, por vocación e instinto, siempre le nace atacar e ir a proponer. Nos precipitamos en instancias definitivas, no pudimos tener tranquilidad”.

Reinaldo Rueda salió hace 15 meses de la Tricolor y asegura que aún vive el duelo por no poder triunfar. - Foto: getty images

Para finalizar, marcó como un hecho raro lo que pasó a lo largo de 7 partidos donde no hubo goles, este suceso fue la razón para no haber ido al Mundial de Qatar 2022: “Es un hecho único. Nunca en mi trayectoria me pasó. El arco se cerró y se cerró y cuando se pierde la confianza, ustedes que han jugado, saben que lo más difícil de entrenar y no se sabe cómo se entrena es la confianza. Vimos algo que no había vivido en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo porque llegaban a sus clubes y se liberaban”.