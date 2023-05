Reinaldo Rueda: su duelo, la fecha en la que pensó renunciar a la Selección y su decisión de dejar a Chile

El ex técnico de Colombia se confesó tras su salida del equipo nacional

Guardó silencio y se tomó un tiempo sabático después de aquel 18 de abril de 2022 cuando la Federación Colombiana de Fútbol, anunció su salida mediante un comunicad, tras la eliminación al mundial de Qatar 2022.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico”, publicó la FCF.

Este lunes 29 de mayo, Reinaldo Rueda Rivera se destapó en ESPN y habló de su rendimiento en la Tricolor. Rueda, llegó a Colombia en enero de 2021 en reemplazo de Carlos Queiroz. De 22 partidos, logró 7 victorias, 10 empates, 5 derrotas y un rendimiento de 46.9 %. ¿Qué pasó entonces?

“Es muy sencillo, cuando no ganas de local y no eres eficaz, la clasificación suramericana es muy cerrada. desperdiciamos muchos partidos de local para lograr la meta. No tiene ninguna explicación desde el punto de vista futbolística. Llegó el déficit de anotaciones”, indicó en equipo F de ESPN.

A Rueda lo invitaron a hacer una autocrítica de su trabajo al mando del equipo nacional. El timonel habló de las opciones creadas, los equipos que se cerraron en Barranquilla y que además, sacaron a sus arqueros figuras. “Es compleja la retroalimentación cuando todo lo que se proyectaba era positivo”, indicó y agregó sobre los delanteros.

“Se intentó con Borré, Muriel, se recuperó a Falcao, Duván, Valoyes. se buscaron posibilidades pero ninguna funcionó. Los muchachos en su afán de ganar y lograr la clasificación, no lo lograron. Es algo que no tiene explicación, es algo que nunca me había pasado con la calidad de delanteros que teníamos”, confesó Rueda.

Óscar Córdoba fue crítico en decirle a Reinaldo Rueda, que aguantó varios jugadores que solo por estar en equipos de Europa, se ganaron su lugar, independiente a su rendimiento. “Estoy de acuerdo. Muchas veces me dieron garrote por poner a William Tesillo, Moreno, Muñoz o Cuesta. No podemos seguir viviendo de la colonización”, replicó el timonel vallecaucano.

Al entrenador de 66 años, lo cuestionaron sobre el ambiente del camerino. “Cuando no se logran resultados en la cancha y cuando no hay sensatez y coherencia en los análisis futbolísticos, esas versiones tienen validez. Si estaba fracturado en Lima, lo enyesaron y mejoró contra Perú y Chile. Cuando no hay objetividad, todos estos argumentos que son chismes tienen validez”, aclaró.

Nuevamente fue cuestionado sobre James Rodríguez y su manejo en la selección.

“Cada día estoy más decepcionado de que estas situaciones no construyen ni le hacen bien al fútbol. Lo de él es entendible que no jugara la Copa América. Le dije que era por su bien para que estuviera 5 años más jugando. No sé donde está lo dificil de la relación con James. Un jugador normal como cualquiera otro. No sé que le cobran a James”, contestó vehemente.

Reinaldo Rueda contó que lleva 15 meses de duelo. Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención fue la de su salida de Chile. Confesó que antes de Carlos Queiroz, la Federación colombiana de fútbol lo llamó a él.

“Una persona sabia me preguntó: cómo estaba con los muchachos de Chile y le dije, muy bien. Pero estar uno 9 meses en cuarentena en un país ajeno y que del tuyo, te llamen y te digan que te necesitan otra vez. Por la cabeza de quién iba a pasar que perderían con Uruguay, y 6 - 1 con Ecuador y me llamarían a mí. Me llamaron por segunda vez. Tengo pena de no haberle correspondido al país y a todos los entrenadores del fútbol colombiano”, dijo con nostalgia.

Reinaldo cerró su entrevista confesando que pensó en renunciar al equipo antes de la eliminación.

“En noviembre después del partido con Brasil hablé con el grupo y ahí David Ospina y Gustavo Cuéllar salieron al frente, porque prácticamente ese partido me dolió mucho y se complicaba la situación. Pero el compromiso que me manifestaron hizo que terminara”, concluyó.