Dimayor destapa audios VAR de Nacional vs. Envigado: fin a la polémica por gol anulado

Calma en Nacional

Luego del pitazo final, Cardona habló como líder del vestuario y mostró su inconformismo con el arbitraje colombiano. “Me deja triste esto, me sucede otra vez a mí. Hace un año no me pitó un penalti con América. No me gusta hablar de eso, pero todos lo vieron hoy que no cogió el balón afuera”, declaró.