“Dio vergüenza”, la despiadada crítica a Miguel Borja tras derrota de River

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde la llegada del colombiano Miguel Ángel Borja a River Plate, el equipo ha tenido una serie de altibajos en la liga local, que lo han puesto en el ojo de la crítica. Y es que a pesar de ser figura el partido pasado al dar dos asistencias y anotar un gol, el ariete fue en esta oportunidad señalado por la derrota de los suyos 2-1 ante Sarmiento.

El cordobés no tuvo su mejor desempeño según la prensa argentina que le dio una pobre calificación. Periodistas como Martín Liberman y Daniel Avellaneda, debatieron sobre el nivel del delantero en el duelo de este domingo. No obstante, fue Avellaneda quien no se guardó en sus palabras y aseguró que Miguel Ángel dio vergüenza en el duelo contra Sarmiento

“Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar. Era Aldosivi. Hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza”, dijo el comunicador en el programa F90.

Miguel Borja en el juego contra Sarmiento. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dichas palabras generaron una gran discusión entre los otros panelistas. Ante esta reacción, Avellaneda trató de apaciguar los ánimos diciendo lo siguiente: “Tiene el crédito abierto. La semana pasada la rompió”, completó.

Lo que dejó el juego

Ante una multitud en el estadio Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo tropezó de nuevo y por cuarta vez en lo que va del torneo, ahora ante Sarmiento, uno de los equipos que luchan por la permanencia, que le ganó 2-1 pese a que River tuvo la pelota un 82 por ciento del encuentro y pateó 28 veces al arco.

Guido Mainero (31) y Federico Andueza (44) anotaron los goles para el equipo de Junín, que celebró una victoria inolvidable y muy valiosa para seguir en primera, mientras que Emanuel Mammana (66) descontó para los Millonarios, que suman apenas 15 puntos y están muy lejos del puntero Atlético Tucumán.

Otros resultados

Boca volvió a decepcionar con una muy mala actuación y fue goleado 3-0 por el humilde Patronato, que lucha por evitar el descenso y está último en la tabla de promedios.

Axel Rodríguez (23), Alexander Sosa (40) y Jonás Acevedo (79) anotaron los goles para el histórico triunfo del Patrón sobre un Boca que perdió 6 de sus 11 encuentros en el torneo, y no sólo está cada vez más lejos de los primeros puestos, sino que además tiene la valla más vencida, con 19 tantos recibidos.

La floja campaña en la Liga deja a Boca con la Copa Argentina como único objetivo hasta el final de la temporada, luego de la temprana eliminación en octavos de la Copa Libertadores, que era su gran meta para este año.

Resultados Liga Argentina

Viernes

Godoy Cruz 1-1 Vélez

Argentinos 0-1 San Lorenzo

Estudiantes 0-0 Banfield

Atlético Tucumán 2-0 Newell’s

Huracán 1-2 Gimnasia y Esgrima

Domingo

Platense 1-0 Barracas Central

Lanús 0-1 Aldosivi

Racing 3-3 Tigre

Patronato 3-0 Boca

River 1-2 Sarmiento

Lunes

Rosario Central vs Central Córdoba

Defensa y Justicia vs Arsenal

Colón vs Independiente

Postergado:

Talleres-Unión