Director técnico de Portugal dice que todavía no aseguran el primer lugar

El entrenador Fernando Santos se mostró satisfecho porque Portugal se aseguró un lugar en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con anticipación, pero advirtió que todavía no se aseguró el primer lugar del Grupo H.

“Era lo que esperaba, que el equipo consiguiera las dos victorias, porque tenemos las armas para hacerlo”, dijo la noche del lunes tras la victoria sobre Uruguay por 2-0 en el estadio Lusail de Doha.

“Pero el primer lugar del grupo todavía no está asegurado, por eso debemos encarar con toda seriedad el partido ante Corea del Sur el viernes”, agregó.

“Terminar primero en esta serie es importante”, prosiguió el DT portugués, porque en teoría “vamos a jugar contra un rival más débil que Brasil”, que se encamina a ganar el Grupo G y jugará contra el segundo del H en octavos de final.

Santos se congratuló por la victoria ante la Celeste en un “juego muy difícil, contra un equipo muy difícil que presionó muy fuerte”. Uruguay es “un rival agresivo, que no dio espacios”, pero “terminamos ganando en forma justa”.

Rechazó que la victoria de esta noche fuera una revancha de la derrota en octavos de final ante Uruguay por 2-1 en Rusia-2018.

“Nada que ver con 2018, acá garantizamos la clasificación a la segunda ronda. En Rusia era un partido de eliminación directa, por octavos de final y perdimos y nos quedamos afuera”, aseveró. También se rio cuando fue consultado si era importante quién había sido el autor del primer gol este lunes.

En dicha acción, Bruno Fernandes abrió la cuenta de manera fortuita a los 54 minutos, cuando buscó con un centro a Cristiano Ronaldo, que saltó a cabecear, pero no tocó el balón y con ese movimiento desconcertó a un lento portero celeste Sergio Rochet.

Cristiano salió festejando la conquista como si la hubiera anotado él, pero no llegó a tocar el balón.

Cristiano Ronaldo ‘chocó las cinco’ con un niño durante el Mundial de Qatar

Cristiano Ronaldo merece un capítulo aparte en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Además de liderar a la selección de Portugal en la que parece ser su última participación en un torneo de este tipo, ha dado de qué hablar por su rescisión de contrato con el Manchester United, la relación con algunos compañeros y el sentimiento que suscita en los hinchas del balompié, desde el pequeño hasta el más grande.

Este 28 de noviembre, instantes previos al compromiso entre Portugal y Uruguay, el atacante de 37 años de edad protagonizó un video que está enterneciendo las redes sociales. Minutos antes de salir al campo de juego en búsqueda de la clasificación a octavos de final, El Bicho, como también se le conoce, ‘chocó las cinco’ con un pequeño en el túnel que conectaba con el camerino.

Lo que para CR7 pareció ser un gesto casual, dado que no era la primera vez que un fanático le pide un saludo, para el menor representó quizá uno de los momentos más memorables de su corta vida. Así lo dejó en evidencia una grabación compartida por BBC News que no de deja de retumbar en Twitter.

El filme deja ver a un pequeño estirándole la mano a Cristiano Ronaldo para que la choque antes de participar en los actos protocolarios del encuentro. El futbolista corresponde al gesto del menor, quien sonríe, abre su boca con asombro y observa a otro de los pequeños, como para comprobar si vio el saludo del astro portugués.

Tan bella fue esta imagen que dejó el máximo certamen del balompié que algunos periodistas deportivos hicieron eco de ella, tal es el caso del argentino Pablo Girald, quien retuiteó el video con un mensaje que le rinde honor: “Un gesto para una felicidad eterna”.

Un gesto para una felicidad eterna.



Cristiano Ronaldo

