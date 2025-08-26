Suscribirse

Deportes

Dodgers al límite: la inesperada transformación de Betts que podría decidir el título divisional

El pelotero mejora en defensa y bateo tras cambiar inesperadamente de posición.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de agosto de 2025, 2:37 a. m.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 25: Mookie Betts #50 of the Los Angeles Dodgers celebrates his home run with teammates in the dugout during the seventh inning against the Cincinnati Reds at Dodger Stadium on August 25, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Katelyn Mulcahy/Getty Images)
Mookie Betts retoma su mejor nivel. | Foto: Getty Images

Mookie Betts fue una de las piezas claves en el campeonato de la Serie Mundial que recientemente ganaron Los Ángeles Dodgers, por lo que se esperaba que en la temporada 2025 el estadounidense tuviera un desempeño ejemplar dentro del diamante.

Pero, lamentablemente, ese no ha sido el panorama para el jardinero de los Dodgers, puesto que ha tenido serios problemas en la defensa últimamente, por lo que diferentes aficionados han señalado que su presencia en el campo de juego no representa garantías para la franquicia de California.

Contexto: Boston silencia a los Yankees en un duelo de pitcheo apasionante en el Bronx

Ante esta situación, el entrenador de su equipo, Dave Roberts, se vio obligado a buscar una nueva posición para Betts, y recientemente el pelotero ha desempeñado sus funciones defensivas en el campo corto. En dicha posición, el público ha podido ver nuevamente a un jugador digno de haber ganado tres Series Mundiales, motivo por el cual se ha llevado elogios tanto de sus compañeros como de los fanáticos.

Pero adicionalmente, la evolución dentro del terreno de juego del nacido en Nashville, Tennessee, no ha sido solo en la defensa, puesto que en los últimos 17 encuentros de los Dodgers ha logrado incrementar su promedio de bateo a .348, según reportó Marca.

Para Betts, esto no es casualidad, puesto que en una entrevista realizada por Ken Rosenthal para The Athletic declaró que sentía que el cambio es más simbólico para los aficionados y la prensa que para él mismo, puesto que se conoce bien y sabe de lo que es capaz de hacer dentro del diamante.

Contexto: Ohtani en la pelea histórica de jonrones: esto es lo que le falta para igualar a Barry Bonds

La nueva posición y la consolidación de Betts dentro del terreno de juego no podrían llegar en un mejor momento, teniendo en cuenta el difícil panorama que atraviesan los Dodgers en medio de la disputa por el título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Si bien son primeros con 75 victorias y 57 derrotas, promediando .568, su más acérrimo rival, San Diego Padres, está respirándoles en la nuca con 74 victorias y 58 derrotas para un promedio de .561.

Contexto: Dodgers y Padres en empate total: la División Oeste se definirá por este peculiar detalle

Teniendo en cuenta que ambos equipos ya no se enfrentarán más en lo que queda de la temporada regular, el título de la División será para el que demuestre mayor regularidad frente a los rivales que marque el calendario, por lo que los Dodgers necesitarán a Betts en su mejor nivel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

2. Este es el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; error lo dejó por fuera de la competencia

3. Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

4. Dodgers al límite: la inesperada transformación de Betts que podría decidir el título divisional

5. Video captó batalla campal de pasajeros a bordo de un crucero en alta mar por insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLos Ángeles Dodgers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.