Dodgers al límite: la inesperada transformación de Betts que podría decidir el título divisional

Mookie Betts fue una de las piezas claves en el campeonato de la Serie Mundial que recientemente ganaron Los Ángeles Dodgers, por lo que se esperaba que en la temporada 2025 el estadounidense tuviera un desempeño ejemplar dentro del diamante.

Pero, lamentablemente, ese no ha sido el panorama para el jardinero de los Dodgers, puesto que ha tenido serios problemas en la defensa últimamente, por lo que diferentes aficionados han señalado que su presencia en el campo de juego no representa garantías para la franquicia de California.

Ante esta situación, el entrenador de su equipo, Dave Roberts, se vio obligado a buscar una nueva posición para Betts, y recientemente el pelotero ha desempeñado sus funciones defensivas en el campo corto. En dicha posición, el público ha podido ver nuevamente a un jugador digno de haber ganado tres Series Mundiales, motivo por el cual se ha llevado elogios tanto de sus compañeros como de los fanáticos.

Mookie Betts is gonna change the narrative of this season.



🫡 pic.twitter.com/3jDsc65HL2 — Nick (@talkingbluenick) August 26, 2025

Pero adicionalmente, la evolución dentro del terreno de juego del nacido en Nashville, Tennessee, no ha sido solo en la defensa, puesto que en los últimos 17 encuentros de los Dodgers ha logrado incrementar su promedio de bateo a .348, según reportó Marca.

Para Betts, esto no es casualidad, puesto que en una entrevista realizada por Ken Rosenthal para The Athletic declaró que sentía que el cambio es más simbólico para los aficionados y la prensa que para él mismo, puesto que se conoce bien y sabe de lo que es capaz de hacer dentro del diamante.

La nueva posición y la consolidación de Betts dentro del terreno de juego no podrían llegar en un mejor momento, teniendo en cuenta el difícil panorama que atraviesan los Dodgers en medio de la disputa por el título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Si bien son primeros con 75 victorias y 57 derrotas, promediando .568, su más acérrimo rival, San Diego Padres, está respirándoles en la nuca con 74 victorias y 58 derrotas para un promedio de .561.