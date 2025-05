Egan y Nairo brillan en el Giro de Italia: Carapaz ‘chifló’ la clasificación general tras la etapa 11

Por su parte, el de Zipaquirá, antes del ascenso más importante del día, movió a los favoritos, al punto que los hizo apretar piernas para que se mantuviera todo en calma a favor del UAE Emirates, quien procuraba no tener sorpresas al liderato de Isaac del Toro.

Con una salida desde el pelotón justo cuando estos capturaron la fuga, la ‘locomotora de Carchi’ no dio espera a ninguno de sus oponentes para celebrar la cuarta victoria del EF Education First en 2025.

Sobre cómo configuró la estrategia para ganar, Carapaz dijo en línea de meta: “Sabía que tenía muy buenas piernas. Elegí el momento indicado, me he marchado solo y ha sido una crono para mí“.

Además de eso, confesó que tuvo razones de peso para irse por la victoria del día: “Tenía que seguir luchando y hoy me sentí bien, gano por 4a vez; lo dedico a mi hijo y a mi señora que estaban de cumpleaños”.

“Voy a luchar hasta el día final en Roma. Lo de la crono yo sabía que no me favorecía, pero de acá en adelante no vamos a bajar la guardia”, anticipó Carapaz.