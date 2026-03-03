El botín económico que ganará el vencedor del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana

El próximo miércoles 4 de marzo de 2026, Atlético Nacional enfrentará a Millonarios por la primera ronda de clasificación del certamen orbital. Las dos escuadras no solo lucharán por el pase a la fase de grupos, sino, además, por el orgullo de cada una de sus hinchadas que se han pronunciado por medio de las redes sociales.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Detrás de los noventa minutos, el partido estará cargado de un atractivo adicional: el premio económico que la competencia otorga por cada presentación y por los resultados obtenidos en la fase en la que se encuadró el encuentro.

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Atlético Nacional ganó de entrada la suma de 225.000 dólares; por su parte, Millonarios obtuvo 250.000 dólares por jugar el crucial encuentro en condición de visitante.

Junto a esto, el equipo que lleve la victoria y se instale en la fase de grupos se llevará un botín económico de 900.000 dólares, cifra que podrá seguir en aumento si logra pasar a la fase de octavos de final.

En caso de lograr llegar a las fases finales, la escuadra colombiana que esté en cuartos de final podrá ganar 700.000 dólares por estar entre los 8 mejores del certamen y 800.000 dólares por avanzar a semifinales.

Nacional y Millonarios jugarán por un premio económico. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Der: Colprensa - Lina Gasca

En una hipotética final, el equipo subcampeón se llevará 2 millones de dólares y el campeón más de 6 millones de dólares en premios.

Otro de los aspectos que se confirmó en días pasados en materia económica es que Atlético Nacional no tendrá que pagar una multa económica por no tener hinchas visitantes para el encuentro.

La Conmebol aceptó las recomendaciones de la mesa de seguridad local, la cual señaló que el encuentro se debería efectuar sin presencia de hinchas del club embajador.

Restricciones establecidas por la Conmebol

Además de las disposiciones relacionadas con la presencia organizada de aficionados visitantes, la Conmebol impone limitaciones específicas sobre la comercialización de entradas en los días de partido.

El reglamento señala que el día del encuentro está prohibida la venta de boletos en las taquillas de los estadios sede de torneos de selecciones y clubes. Esta medida busca impedir que personas sin entrada o acreditación ingresen al anillo de seguridad, así como prevenir enfrentamientos entre barras, la actuación de revendedores, vendedores informales, falsificadores o individuos que puedan generar disturbios. Sin embargo, sí se permite habilitar puntos de venta ubicados fuera de los anillos de seguridad.