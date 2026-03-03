Deportes

El botín económico que ganará el vencedor del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana

Las dos escuadras buscan el pase a la fase de grupos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 3:58 p. m.
El superclásico del FPC, entre Millonarios y Atlético Nacional, tendrá nueva edición: será por la Copa Sudamericana 2026.
El superclásico del FPC, entre Millonarios y Atlético Nacional, tendrá nueva edición: será por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

El próximo miércoles 4 de marzo de 2026, Atlético Nacional enfrentará a Millonarios por la primera ronda de clasificación del certamen orbital. Las dos escuadras no solo lucharán por el pase a la fase de grupos, sino, además, por el orgullo de cada una de sus hinchadas que se han pronunciado por medio de las redes sociales.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Detrás de los noventa minutos, el partido estará cargado de un atractivo adicional: el premio económico que la competencia otorga por cada presentación y por los resultados obtenidos en la fase en la que se encuadró el encuentro.

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana
Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Atlético Nacional ganó de entrada la suma de 225.000 dólares; por su parte, Millonarios obtuvo 250.000 dólares por jugar el crucial encuentro en condición de visitante.

Junto a esto, el equipo que lleve la victoria y se instale en la fase de grupos se llevará un botín económico de 900.000 dólares, cifra que podrá seguir en aumento si logra pasar a la fase de octavos de final.

Deportes

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Deportes

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Deportes

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Deportes

Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

Deportes

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Deportes

La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Deportes

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

En caso de lograr llegar a las fases finales, la escuadra colombiana que esté en cuartos de final podrá ganar 700.000 dólares por estar entre los 8 mejores del certamen y 800.000 dólares por avanzar a semifinales.

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.
Nacional y Millonarios jugarán por un premio económico. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Der: Colprensa - Lina Gasca

En una hipotética final, el equipo subcampeón se llevará 2 millones de dólares y el campeón más de 6 millones de dólares en premios.

Otro de los aspectos que se confirmó en días pasados en materia económica es que Atlético Nacional no tendrá que pagar una multa económica por no tener hinchas visitantes para el encuentro.

La Conmebol aceptó las recomendaciones de la mesa de seguridad local, la cual señaló que el encuentro se debería efectuar sin presencia de hinchas del club embajador.

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Restricciones establecidas por la Conmebol

Además de las disposiciones relacionadas con la presencia organizada de aficionados visitantes, la Conmebol impone limitaciones específicas sobre la comercialización de entradas en los días de partido.

El reglamento señala que el día del encuentro está prohibida la venta de boletos en las taquillas de los estadios sede de torneos de selecciones y clubes. Esta medida busca impedir que personas sin entrada o acreditación ingresen al anillo de seguridad, así como prevenir enfrentamientos entre barras, la actuación de revendedores, vendedores informales, falsificadores o individuos que puedan generar disturbios. Sin embargo, sí se permite habilitar puntos de venta ubicados fuera de los anillos de seguridad.

Más de Deportes

Neymar y Rodrygo en lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Lamine Yamal y Antoine Griezmann.

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Cristiano Ronaldo / Hincha de la Selección Colombia.

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Luis Díaz dejó una serie de jugadas claves en el clásico de Bayern Múnich y Dortmund

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Kevin Mier a 100 días del Mundial 2026 podría ganarse el lugar.

Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

Raphinha es referente del FC Barcelona y la selección de Brasil.

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodríguez #10 of Minnesota United looks on prior to the start of the match against FC Cincinnati at Allianz Field on February 28, 2026 in St Paul, Minnesota. Minnesota defeated Cincinnati 1-0. (Photo by David Berding/Getty Images)

La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

Cristiano Ronaldo fue relacionado con una viaje fuera de Arabia. Una nueva versión surgió en Europa

Filtran paradero de Cristiano Ronaldo: dan noticia por ataques de Irán a Arabia Saudita

Un histórico le dio al bendición al llamado de Radamel Falcao García para el Mundial 2026

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

Noticias Destacadas