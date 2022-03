¿El Chelsea está a la venta? Roman Abramovich, acorralado por el Gobierno británico

Roman Abramovich, dueño del Chelsea FC de la Premier League, volvió a ser noticia este miércoles al conocerse que está vendiendo varias de sus propiedades en Reino Unido y no descartaría la posibilidad de ofrecer el club a otros empresarios europeos que puedan asumir el cargo sin las presiones del Gobierno inglés por su cercanía con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

De acuerdo con Sky Sports, “se entiende que el multimillonario ruso-israelí quiere conservar su propiedad del Chelsea, pero eso podría resultar casi imposible si el Gobierno de Reino Unido impone sanciones al empresario de 55 años, propietario del club del oeste de Londres desde 2003″.

Hansjorg Wyss, uno de los empresarios más ricos de Suiza, aceptó en las últimas horas que le han llegado propuestas para hacerse con la mayor cantidad de acciones del actual campeón de Europa. “Abramovich forma parte del círculo más próximo de consejeros y amigos de Putin”, declaró Wyss al diario Blick. “Como todos los demás oligarcas, está asustado. Quiere deshacerse rápidamente del Chelsea. El martes recibí una oferta para comprar el Chelsea, junto a otras tres personas”, confirmó.

El propietario ruso se vio obligado a entregar el control del Chelsea por el conflicto entre Rusia y Ucrania. - Foto: Getty Images

Los últimos reportes desde el parlamento inglés indican que Abramovich está vendiendo su mansión en Reino Unido y también otras propiedades de menos valor, con el objetivo de evitar embargos o sanciones económicas más graves si se agudiza la crisis entre Rusia y Ucrania. Sky entiende que el Chelsea no está a la venta, al ser uno de los mayores activos con los que cuenta el empresario, pero las declaraciones de Wyss abren la puerta a un probable cambio de dueño.

“Quiero reflexionar todavía durante cuatro o cinco días. Abramovich pide mucho en este momento. El Chelsea le debe 2.000 millones de libras (2.676 millones de dólares), pero el Chelsea no tiene dinero. Quiere decir que, los que compren el Chelsea, deben compensar a Abramovich”, explicó el suizo.

Wyss finalizó diciendo que, ante ese panorama, solo se plantearía negociar con el apoyo de otros empresarios cercanos. “Si compro el Chelsea, será junto a un grupo de seis o siete inversores”, aseguró.

Cabe recordar que Abramovich había ofrecido la administración del club a la fundación que lleva el mismo nombre, pero esa propuesta no ha sido aceptada hasta el momento. “Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. Sigo comprometido con estos valores. Es por eso que hoy doy a los fideicomisarios de la fundación benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del Chelsea FC”, escribió en su cuenta de Instagram, después de conocer que el Gobierno inglés le negaba su ingreso al país y le congelaba todas sus cuentas.

¿Afectará en lo deportivo?

En medio de toda esa crisis dirigencial, los Blues afrontaron el fin de semana la final de la Copa de la Liga, en la que cayeron a manos del Liverpool por marcador de 11-10 en los penales. Thomas Tuchel pidió a los medios de comunicación que se hable solo de fútbol en las ruedas de prensa.

“Tienen que parar, yo no soy un político”, dijo el alemán en la previa al partido frente a Luton por FA Cup. “Soy muy privilegiado mientras estoy sentado aquí en paz. Hago lo mejor que puedo, pero tienen que dejar de hacerme estas preguntas porque no tengo respuestas para ustedes”, añadió.

Cuando le preguntaron directamente por el dueño del equipo, Tuchel se remitió a decir que “No significa un cambio para nosotros. Las situaciones como la guerra son, por supuesto, mucho más importantes, pero no me corresponde a mí comentar sobre la situación con Abramovich. No sé lo suficiente al respecto”.

