Colombiano Sebastián Villa, a indagatoria por denuncias en su contra por abuso sexual

En medio de sus deberes con Boca Juniors, Sebastián Villa vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que una mujer lo acusara de abuso sexual.

Tamara Doldán es la persona que llevó el caso hasta la justicia argentina, la misma que generó controversia por una decisión que tomó.

El pasado 7 de junio se conoció que la fiscal Vanesa González pidió la detención del deportista cafetero. Esta solicitud fue presentada ante la Justicia de Garantía de Lomas Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Para el futbolista colombiano, después de seguir todo el proceso legal, el pasado viernes 10 de junio, el juez Javier Maffucci Moore, de Garantías 2 de Lomas de Zamora, rechazó la petición de la fiscal Vanesa González al no encontrar un “fundamento serio”.

El caso no termina aún y este viernes se conoció que el extremo de 26 años “fue citado a indagatoria” por supuesto abuso cometido en 2021, según información del Clarín de Argentina.

“Villa deberá presentarse a las 10.30 del 24 de junio (viernes) en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, quien lleva adelante la investigación por abuso sexual, detallaron los voceros”, indicó el medio argentino en las últimas horas.

Este serio caso se suma a los actos de indisciplina de los que Villa ha sido protagonista durante su estadía en el xeneize, además de al proceso legal, también grave, que inició en 2020 por denuncias de agresiones que Villa habría cometido contra su expareja Daniela Cortés.

Ahora, el internacional con la Selección Colombia, a la que no es llamado desde marzo de 2019, deberá defenderse de las acusaciones que lo vinculan con un caso de abuso sexual.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía argentina el pasado 13 de mayo, en la que Tamara Doldán aseguró que los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2021.

“Esa noche fue terrible, me hirió en todos los sentidos. Fue la peor noche de mi vida, me arruinó la vida”, dijo la mujer en conversación con el canal TN.

Según ha dicho a los medios argentinos, ella y Villa tenían una relación sentimental. “Es duro decir que la persona con la que estás te violó”, expresó.

“Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”, dijo en otra entrevista con Infobae Argentina.

Por ahora, Villa deberá presentarse a indagatoria para esclarecer lo sucedido en su apartamento, lugar donde supuestamente, bajo estado de alcoholemia, habría abusado de Tamara Doldán tras estar en un asado con otros jugadores de Boca Juniors, en el que se habría presentado una escena de celos del colombiano.

Cabe recordar que el juez puso en duda la veracidad de la denuncia contra Sebastián Villa: “En pocas palabras, hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él”.

“La presencia de numerosas inconsistencias y faltantes, tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, cierra por la negativa la suerte de ese reclamo”, agregó en el fallo oficial del pasado viernes 10 de junio.