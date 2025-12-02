El gesto viral de Jhon Durán con Dávinson Sánchez tras el golpe que dio en el clásico turco: más de 700 mil vistas

Jhon Durán fue una de las figuras del fin de semana en el fútbol turco luego de salvar al Fenerbahçe en el clásico de Estambul ante el Galatasaray, que tuvo a Dávinson Sánchez en la línea defensiva.

El atacante colombiano fue clave en la última pelota del partido para salvar a su club ante su eterno rival. Fuerte cabezazo para repartir los puntos en la Superliga de Turquía.

Un gol clave que lo reconcilia un poco más con Fenerbahçe, en el que también ha dejado algunos episodios de ira que lo alejan de la titularidad y el ferviente cariño de la exigente hinchada.

Por ejemplo, antes del clásico contra el Galatasaray, vio la tarjeta roja en la Europa League por un golpe a un rival del Ferencváros.

Esto, sin duda, lo condiciona mucho más en el plan de juego y sus minutos en la cancha, pero el gol del fin de semana pasado le da un golpe de confianza que podría dejarlo de vuelta en la titularidad.

Jhon Durán ingresó al minuto 63 por el marroquí Youssef En-Nesyri y tuvo que esperar hasta el 90+5 para colocar el cabezazo y el 1-1 final, que no es otra cosa que la salvación del Fenerbahçe, que además estaba en condición de local.

Fueron 28 minutos que le bastaron a Durán para salir figura del juego con una buena calificación, 83 % de sus pases completados y, al final, con el cabezazo tras gran centro de Münir Mercan.

La igualdad le permite a Fenerbahçe ser segundo en la Superliga de Turquía con 32 puntos. El líder es Galatasaray con 33.

El gesto de Jhon Durán con Dávinson Sánchez que es viral

El gol de Durán cayó mientras Dávinson cumplía un buen papel en la zona defensiva del Galatasaray, pero no bastó para sacar el triunfo en condición de visitante que hubiera alargado la ventaja en el liderato.

Apenas Jhon anotó, se acabó el partido y antes de ir a los camerinos, los jugadores colombianos se dejaron ver en la cancha.

Jhon Durán celebra el gol ante el Galatasaray. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En la red social Instagram circula el video con todo lo que sucedió. Por ejemplo, el clip de Win Sports ya acumula las 700 mil reproducciones y se ve a Dávinson y Jhon Durán abrazados y compartiendo algunas palabras.

El abrazo fue sentido, mientras estiran los brazos el uno a otro se les ve dialogando y luego chocaron las manos. Antes de irse, Dávinson Sánchez se devolvió y luego Jhon Durán señaló hacia alguna parte del estadio.