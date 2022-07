El ídolo de los hinchas de Santa Fe que podría llegar a Millonarios

Uno de los jugadores referentes y más importante del mejor momento de Santa Fe en los últimos años y en la historia, podría estar cerca de vestirse de azul para el siguiente semestre. Algo que sin duda generaría gran molestia entre los hinchas cardenales por la eterna rivalidad con Millonarios.

El jugador es Francisco Meza, defensor central que ganó con Independiente Santa Fe las Ligas colombianas de los años 2012 y 2014, las Superligas de 2013 y 2015, y la recordada Copa Sudamericana de 2015, siendo el expreso rojo el único equipo colombiano que ha podido ganar este certamen internacional. Razones más que suficientes para que los fanáticos del león le tengan gran aprecio al jugador y muchos lo consideren como uno de los ídolos recientes del club.

Por ahora Millonarios no ha oficializado la contratación de “Pacho” Meza, pero de darse sería el tercer refuerzo de los azules de cara a la Liga BetPlay 2-2022, teniendo presente ya que fueron anunciados el delantero ex-Nacional y ex-Cortuluá, Luis Carlos Ruiz, y el lateral Israel Alba, que llega proveniente de La Equidad.

Según informó el periodista deportivo Mario Ladino, Millonarios está interesado en contratar al defensor central con pasado en la MLS y el fútbol mexicano. Lo que preocupa a muchos son las constantes lesiones de Meza, que no le permitieron estar en un buen nivel y tener continuidad al regresar a Independiente Santa Fe.

“Francisco ‘Pacho’ Meza ex-Santa Fe, es uno de los nombres que tiene Millonarios en carpeta como defensa central. El jugador es dueño de sus derechos deportivos”, escribió Ladino este jueves 7 de julio y además agregó que ya había hablado sobre el tema con el futbolista y él afirmó que tenía conocimiento del interés de los azules, pese a que no se habían comunicado directamente con él.

“Hablé con Pacho Meza, me dice ‘no me han llamado, sí me han dicho algunos de mi entorno sobre Millonarios, pero aún no me llaman. También me dicen que el Bucaramanga me quiere, pero aún tampoco he hablado con ellos a hoy. En Bucaramanga me dicen que lo quieren. Para dejar claro”, escribió el periodista afirmando que el jugador conoce de los dos equipos interesados en contratar sus servicios.

Solo queda saber si el jugador aceptaría la propuesta de jugar en el eterno rival de Independiente Santa Fe y cómo tomarían esta decisión los hinchas albirrojos, ya que es de conocimiento general la gran rivalidad que tienen los dos equipos capitalinos y el cariño que tienen los santafereños por Pacho Meza, pese a que su regreso al león no fue como lo esperaban.

Pende de un hilo: Millonarios recibe deslumbrante oferta por Daniel Ruiz

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, es quien hoy tiene en las manos el futuro de uno de los jugadores emblema en la actualidad de Millonarios. Daniel Ruiz, destacado como uno de los mejores de la Liga BetPlay, ha desperado el interés de empresarios interesados en hacer negocio con la directiva capitalina y llevarlo al exterior con apenas 20 años cumplidos.

Botafogo de Brasil ha sido el equipo más insistente en ficharlo, al punto que están listos para enviar una nueva oferta difícil de rechazar para el equipo azul. De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, el ‘Fogão’ se piensa adelantar al resto con un ofrecimiento de 4,1 millones de dólares (17 mil millones de pesos colombianos) bajo la intención de “entablar una negociación formal con Millonarios” por el pase del futbolista.

Aunque otros equipos han tocado la puerta de los embajadores, hasta ahora ninguno se ha atrevido a hacer una propuesta formal, sabiendo que en el club no tienen prisa de venderlo y esperan contar con sus servicios para el segundo semestre.

Pero el ofrecimiento de Botafogo cambia todos los planes, pues es una declaración manifiesta de intenciones por fichar al jugador. El mercado brasileño está en pleno auge, al igual que la carrera de Ruiz, por lo que Millonarios debe decidir si aprovecha el gran nivel de su figura para sacarle el mejor rédito económico, o prefiere guardarlo unos meses más para que se siga valorizando a todo vapor como hasta ahora.

De acuerdo al portal Transfermarkt, especializado en fichajes y movimientos del mercado de jugadores, el volante es el jugador más caro del fútbol colombiano en la actualidad con un valor de 4 millones de dólares, prácticamente lo que está poniendo sobre la mesa el conjunto albinegro.