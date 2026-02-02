Deportes

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Millonarios empató 0-0 ante Independiente Medellín con varias situaciones de por medio. Diego Novoa es la figura y Radamel Falcao y Rodrigo Contreras tuvieron opciones claras de gol.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

2 de febrero de 2026, 9:38 p. m.
Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol.
Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol. Foto: Pantallazo Win Sports.

La cuarta fecha de la Liga Betplay dejó un duro empate en El Campín de Bogotá. Independiente Medellín se recupera un poco tras una racha de malos resultados y Millonarios lamenta otro compromiso sin ganar en casa ante su gente, mientras su nuevo entrenador observaba desde el palco, al menos durante la noche del domingo.

Millonarios y Medellín le tuvieron que hacer frente a complicadas condiciones climáticas y al mal estado de la gramilla en El Campín de Bogotá. A tercera hora del domingo, el turno fue para este partido, en una cita muy golpeada por las mencionadas condiciones climáticas y por una gramilla con deficiencias en el drenaje. Estos incidentes forzaron la suspensión y la reprogramación para este lunes desde las 3:00 pm.

Minutos antes del partido el domingo ya se asomaba una posible suspensión durante Millonarios vs. Medellín, debido a la fuerte lluvia que caía en la capital del país. Ambos clubes están necesitados de puntos y era un juego trascendental en cada una de sus aspiraciones. En la noche fue imposible continuar por los enormes charcos que quedaron tras el agua. El marcador final fue 0-0, con increíbles fallos de gol, y Diego Novoa fue la figura del compromiso.

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.
La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Millonarios llegó a este partido luego de tres sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios ahora tiene un punto tras el 0-0 ante el Medellín y va saliendo de los últimos lugares. Además de los malos resultados hasta el momento, no se le ve una mejora en el funcionamiento, y otra vez la figura fue Novoa, a la espera de que Bustos comience los trabajos.

Increíble error de Rodrigo Contreras al momento de definir ante el DIM

Antes de la suspensión del domingo, se presentó una de las opciones más claras del partido en el arco norte del estadio El Campín. Al minuto 30, Leonardo Castro se vistió de asistidor tras sorprender por la banda derecha, midió la pelota y lanzó el centro a media altura para que Rodrigo Contreras, como nueve de área, solo tuviera que empujarla.

Contreras no pudo empalmar bien la pelota en una posibilidad que se veía era más sencillo mandar la pelota al arco que lanzarla por encima. Leonardo Castro mandó el centro y el balón picó antes, lo que le dañó la trayectoria a la pelota y, al momento de contactar, salió desviado. El clip de video ya suma más de 700 mil visualizaciones en la fan page oficial de Win Sports en Facebook.

Cuando el partido iba sobre el minuto 55, tuvo que suspenderse por la lluvia y las acciones volvieron el lunes sobre las 3:00 p. m. para firmar un 0-0 y el primer punto de Millonarios en la Liga Betplay.

