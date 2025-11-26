Kevin Medina no es un nombre que habitualmente se escuche en Colombia. Dicho defensor forja su carrera en la actualidad en el FK Qarabağ Agdam, de Azerbaiyán, lo que le hace estar perdido de la pista de los colombianos en el exterior.

A pesar de ello, junto a su club, para esta temporada se ganaron la oportunidad de jugar la Champions League y han sido noticia.

Durante el duelo más reciente lo fueron, en medio del compromiso que se llevó a cabo en Nápoles ante el onceno italiano de dicha ciudad. Allí los reportes relacionados con el cafetero fueron preocupantes.

¡LO DEJARON KO! ¡QUÉ PELOTAZO SE COMIÓ EL COLOMBIANO KEVIN MEDINA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oxobr6Gsf0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

La situación en específico que tuvo Medina, fue un golpe en su cabeza tras un remate del contrario que lo mandó al piso al instante. El balón a una gran velocidad lo impactó por uno de los costados y lo dejó noqueado.

En las múltiples repeticiones de la transmisión oficial, se pudo ver cómo el defensa intenta esquivar ese impacto, pero su maniobra termina por ser peor luego de que el balonazo le diera en la parte izquierda de su rostro.

Ante la caída al suelo, sin respuesta aparente, tanto compañeros, como rivales, se movieron ágilmente para pedir que la asistencia médica entre lo más pronto posible a atender a Medina.

Kevin Medina disputa la Champions League con el Qarabaq | Foto: Anadolu via Getty Images

Allí, y durante varios minutos, la tensión se tomó el estadio Diego Armando Maradona, luego de no ver respuesta rápida de los galenos a la situación del defensa colombiano.

Algunos jugadores de Napoli también daban cuenta de la gravedad de la situación al tomarse la cabeza, en una muestra evidente de preocupación de lo que estaban viendo a pocos metros suyos.

Después de casi 10 minutos de lo ocurrido, al final el jugador pudo reincorporarse por sus propios medios, pero por protocolo, este debió ser sustituido al minuto 60 para evitar alguna recaída en pleno partido.

Por fortuna, antes de la retirada del terreno, el jugador se mostró sonriente y dio así muestras de su recuperación parcial.

Así se aplica el protocolo

Desde hace ya un buen tiempo que la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA han tomado cartas en el asunto sobre dichos golpes en la cabeza que se producen en medio de los partidos.

Tal como le pasó a Medina, puede venir de un balonazo, o también de que se estrellen dos contrarios, así como jugadores del mismo equipo. Esto abrió un escenario de alarma, para el cual se implementó un protocolo completo que tiene en constantes chequeos al jugador hasta 24 horas después del suceso.