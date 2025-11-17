El jugador que reemplazará a Daniel Muñoz luego de ser desconvocado en Selección Colombia

A la Selección Colombia aún le queda un partido por delante en esta fecha Fifa. El próximo 18 de noviembre se enfrentará a Australia, y a uno de los que colocaban como titular en La Tricolor para ese partido, Daniel Muñoz, fue desconvocado.

La Federación Colombiana de Fútbol afirmó que la salida de Muñoz se debe a temas familiares. Así las cosas, desde ya está el debate sobre quién reemplazará a Daniel en Selección Colombia de cara al partido venidero.

Santiago Arias pinta como el reemplazo de Daniel Muñoz ante Australia

La Selección Colombia no convocó a otro jugador apenas se supo que Daniel Muñoz dejaría la concentración. Eso quiere decir que Lorenzo deberá encontrar variantes de cara al duelo contra Australia.

Por posición, tomando como referencia los laterales derechos que Lorenzo llamó a esta fecha Fifa, solo le queda uno natural: Santiago Arias, de 33 años y que presta sus servicios al Bahía de Brasil.

Santiago Arias volvería a ser titular con Selección Colombia, ahora ante Australia, tras la desconvocatoria de Daniel Muñoz. | Foto: Getty Images

Arias viene de ser titular en el pasado juego contra Nueva Zelanda. Disputó los 90′ y la prensa deportiva nacional filtró que para el juego ante Australia, el elegido en esa posición iba a ser Daniel Muñoz.

Con la salida del futbolista del Crystal Palace, Santiago nuevamente se perfila para disputar como titular en Selección Colombia.

¿Habrá nuevo convocado en Selección Colombia? Pasan las horas y todo apunta a que no será así, o al menos no de momento.

Santiago Arias: “Esto es preparación”

Arias fue uno de los destacados de la Selección Colombia en el agónico triunfo ante Nueva Zelanda por 2-1. Jugó los 90′ y cumplió en el terreno de juego sus funciones a cabalidad, generando aplausos entre la prensa y los aficionados.

Ahora bien, a La Tricolor se le criticó la falta de efectividad y que eso desencadenara en acabar sufriendo el partido. Nueva Zelanda empató de cara al cierre y fue un agónico gol de Johan Carbonero el que evitó la desazón de un empate en Colombia.

Selección Colombia venció de forma agónica a Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images

Tras el juego, Santiago Arias habló con la prensa y dejó sus sensaciones. Es un referente, con Mundiales, eliminatorias y Copas América encima, por lo que su voz es una de las autorizadas en el combinado cafetero.

“Yo creo que, algo positivo, fue un triunfo importante para seguir creciendo como equipo, como familia, obviamente hay errores que hay que corregir. Pero todo esto es preparación para esa cita tan importante que es el Mundial”, dijo Arias a FCF Media.