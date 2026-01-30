Ahora el “presupuesto” sería otro condicionante para que Millonarios elija su nuevo entrenador. Después de la salida de Hernán Torres se apuntó al exterior para encontrar el reemplazo, pero no sería sencillo para la dirigencia hallar uno ‘bueno, bonito y barato’.

Un nombre que entró en la baraja parece salirse del presupuesto que se tiene previsto, y por eso mismo, es que la decisión tomaría otro rumbo. En las últimas horas fue el periodista Mariano Olsen quien reveló lo que estaría pasando.

Fabián Bustos, técnico de argentino de 56 con títulos en Perú y Ecuador Foto: Getty Images

Según el argentino radicado en Colombia: “Fabián Bustos (56) es el entrenador que se ajusta al presupuesto de Millonarios”.

De otro que gustaba y parecía estar en el primer lugar, el comunicador aclaró: “Gustavo Álvarez fue considerado pero una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible”.

Gustavo Álvarez, técnico argentino que pasó por la U de Chile. Foto: Getty Images

Rafael Dudamel también parecía ser una de las chances, pero con este no se habría avanzado en ningún contacto desde la dirigencia de Millonarios.

Será cuestión de esperar entonces para saber qué será lo que haga el azul con dicho puesto. En Liga la competencia no da espera y en Copa Sudamericana el tiempo corre para el juego decisivo de inicios de marzo ante Atlético Nacional.

Él es Fabían Bustos

Quien llegaría a las toldas de Millonarios ha sido un verdadero trotamundos de los banquillos. En Ecuador es ampliamente conocido tras su paso por clubes como Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará, LDU Portoviejo, Delfín y Barcelona SC.

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

También tuvo dos ciclos en Brasil: el primero con Santos y el segundo con América Mineiro. En Perú dirigió a Universitario durante dos años y su último equipo fue Olimpia de Paraguay.

A lo largo de su extensa carrera nunca ha trabajado en su país de origen ni en Colombia, donde tendría su primera experiencia si se concreta el vínculo, que parece estar muy encaminado con Millonarios.

Crisis de Millonarios no da espera

Ya el torneo colombiano de 2026 va por su cuarta jornada y se empieza a hacer prioridad que los clubes que no hayan ganado lo hagan. Millonarios es el único que ni un punto tiene en la tabla de posiciones, lo que lo tiene colero de la Liga.

En las primeras tres jornadas los azules se han ido derrotados contra Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto. Su calendario no da espera y los rivales que se avecinan tampoco son fáciles.

Parte del plantel de Millonarios en 2026 Foto: @MillosFCoficial

Es más, el próximo juego será ante Independiente Medellín (1 de febrero), quien es un rival directo que también está necesitado de sumar puntos luego de un arranque irrelugar.

Para fortuna de los embajadores, cuentan con dos partidos en condición de local que podría servir para revertir la situación que atraviesan. Uno será justamente ante DIM, mientras el otro tres días después con Deportivo Pereira.

Directivo de Millonarios habló sobre el nuevo técnico: lo pillaron llegando al aeropuerto

A la fecha 5, prevista a jugarse hacia el 8 de febrero ya algún punto tendrían que haber alcanzado, pues de no hacerlo, la preocupación tendría topes altísimos antes de medirse al Deportivo Cali, del técnico Alberto Gamero en condición de visita.