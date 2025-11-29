Se empiezan a agotar los calificativos para describir lo que está haciendo Luis Díaz en Bayern Múnich. Se volvió una constante verlo marcar, asistir y salir figura en Alemania.

Después de que salió del Liverpool inglés, lo que se le auguraba no era lo mejor, pero, todo lo contrario, hoy llegan a calificarlo como el ‘mejor extremo del mundo’.

En su club es una pieza clave, a la cual miman con publicaciones en donde le dan alias vistosos. Tras haber anotado y asistido este sábado, Lucho fue catalogado como “mago” por las redes sociales de los de Múnich.

Quienes están encargados de manejar las redes sociales del equipo rojo fueron quienes le dieron ese calificativo, que es usado para los mejores del mundo como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros cuantos distinguidos del balompié mundial.

Con dicha publicación no pararon los elogios y reconocimientos para el colombiano. Al interior de la crónica también le dieron el calificativo de ‘artista’, por el pase gol que dio a su compañero para uno de los goles de Bayern.

“Minjae Kim encontró con un pase largo a Luis Díaz, que se internó en el área. Sin embargo, el colombiano fue bloqueado en el remate y cayó al suelo, pero, en plena caída, jugó artísticamente el balón hacia atrás, hacia Raphaël Guerreiro”, fue la descripción a la maniobra de Lucho para asistir.

Momento exacto del pase gol de Luis Díaz para Raphael Guerreiro. | Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

También en ese texto, que resaltó los momentos más importantes del Bayern vs. St. Pauli, tenía que estar el nuevo gol de Díaz Marulanda, que fue resaltado.

“Joshua Kimmich envió un centro milimétrico desde la derecha al área. Luis Díaz prolongó el balón con el hombro y lo introdujo en la portería para poner el 2-1 en el marcador”, escribieron.

Kompany se complace de tener a Díaz

Al interior de Bayern, el club está conforme con Lucho, sus compañeros y su propio técnico busca en su léxico para hablar de él de la mejor forma posible.

“Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, fueron las palabras textuales más recientes del belga en rueda de prensa.

Vincent Kompany dio un nuevo concepto sobre Luis Díaz tras el gol y asistencia con St. Pauli | Foto: Getty Images

Conocedor a más no poder de la zona defensiva, Kompany dio a entender que, de haber enfrentado a Lucho en su carrera, le hubiese significado problemas mayúsculos.

“Como defensa, siempre me resultaba incómodo jugar contra jugadores así, porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él”, explicó.

Al parecer, lo que sucedió en la acción donde el colombiano asistió era algo que ya le había visto en las recientes prácticas con Bayern.