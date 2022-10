En tribunales se decidirá si el fichaje de Lionel Messi al PSG fue irregular

El próximo 18 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual tiene su sede en Luxemburgo, llevará a cabo una audiencia pública que tiene como objetivo examinar la demanda hecha por un grupo de socios del Barcelona que viven en Francia por la contratación de la estrella del fútbol mundial Lionel Messi al Paris Saint-Germain.

Según información de EFE, las fuentes del equipo judicial de los socios del equipo catalán que hicieron la demanda confirmaron que los jueces analizarán si hubo, o no, incumplimiento en el “Fair Play Financiero” del fichaje del futbolista argentino, por lo que podría haber una “distorsión” de la competencia entre las ligas de Francia y España.

Por este motivo, los jueces también tendrán que valorar si hubo, o no, “ayudas ilegales” del gobierno de Francia con el PSG para que, en el marco de la cooperación con Catar, se hiciera la contratación del exjugador del Barcelona.

Los letrados del grupo de socios del Barcelona radicados en Francia les informaron a los medios de comunicación que el juez relator designado por el Tribunal es el Marc Jaeger, reconocido por haber sido presidente del Tribunal de la Unión Europea entre los años 2007 y 2019.

“Los socios del FC Barcelona se felicitan de la decisión del Tribunal de organizar una audiencia pública y esperan una decisión firme que defienda los intereses de los aficionados y le ponga fin a la instrumentalización sistemática del fútbol profesional”, indicó el abogado Juan Branco, principal representante de los demandantes.

Aunque por el momento se desconoce la fecha oficial en la que se haga la divulgación de la sentencia por parte del Tribunal de la UE, se espera que esto suceda durante el siguiente año calendario, es decir, en el transcurso del 2023.

Para ese momento, Lionel Messi podría estar jugando para el PSG o haber vuelto al Barcelona, como lo han sugerido varios rumores en las últimas horas.

“Será jugador del Barcelona”: periodista cercana a Messi

Barcelona y toda su afición sueña con una noche más de Lionel Messi en el Camp Nou, para despedirse con la camiseta azulgrana a la que tanta historia le dio a lo largo de su laureada carrera. Lo que era una ilusión lejana ahora parece convertirse en realidad, o al menos eso da a entender una de las periodistas más cercanas al entorno del 10.

Verónica Brunati, viuda del también periodista Jorge López, íntimo amigo de la ‘Pulga’, ha soltado en exclusiva este martes 4 de octubre que el argentino regresará a Barcelona una vez cumpla su contrato con el París Saint-Germain. Esto, a pesar de que la intención del grupo inversor catarí es ofrecerle otro contrato multimillonario para mantener el tridente del que hace parte junto a Neymar y Kylian Mbappé.

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, escribió Brunati en su cuenta oficial y verificada de Twitter, abriendo una cantidad desenfrenada de comentarios de las personas que saben de su cercanía con el 10 de la Selección Argentina, que este año podría disputar su último mundial como futbolista profesional.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Al momento de su salida, en agosto de 2021, Brunati fue una de las más críticas con respecto a la actuación de la presidencia del Barcelona e incluso reveló detalles poco conocidos de la forma en la que Messi les comunicó a sus amigos que no continuaría.

“No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, les dijo el delantero a sus compañeros, según lo revelado por la periodista argentina.

La relación entre Brunati y Messi es cercana gracias a la relación entre la ‘Pulga’ y el ‘Topo’ López, fallecido en el año 2014 mientras cubría el Mundial de Brasil. A raíz de la gran amistad que habían hecho ambos, la periodista cuenta que el futbolista estuvo pendiente de sus hijos todo el tiempo e incluso la llegó a invitar a su casa para darle las condolencias por lo sucedido.

Aunque ella ha hecho méritos por su cuenta para ser considerada una fuente confiable de las noticias que envuelven al astro argentino, no cabe duda de que esa cercanía le da muchos más argumentos para informar de primera mano sobre la actualidad del jugador que tiene contrato con el PSG hasta finales de la presente temporada.