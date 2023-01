“Enano hormonado”: revelan fuertes insultos de exdirectivos del Barcelona contra la figura histórica del club y otros jugadores

El Barcelona de España, que buscaba calma con la llegada de Xavi al cuerpo técnico y la elección de Joan Laporta como presidente del club, no la pasa nada bien; la sorpresiva eliminación en fase de Grupos de la Champions League fue un duro golpe para los intereses del club que buscaba retomar su camino ganador.

Ahora, apenas comenzando 2023, estalla un nuevo escándalo que involucra a miembros de la junta directiva anterior, presidida por Josep Maria Bartomeu. Según la prensa de Cataluña, más exactamente El Periódico de Catalunya, fueron integrantes de este grupo administrativo los encargados de filtrar a los medios los salarios de Lionel Messi y Gerard Piqué, lo que provocó que parte de la hinchada le diera la espalda al club.

La investigación de las autoridades catalanas también desvelaron cómo, de forma ofensiva, el jefe de los servicios jurídicos del Barcelona, Román Gómez Ponti, se refería a diferentes figuras del club. Así mismo, lo señalan de sacar a la luz pública las sumas de dinero de la nómina titular de ese entonces para buscar el rechazo de la hinchada.

Lionel Messi en el PSG de Francia. - Foto: AFP

“Tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”, fue uno de los mensajes revelados por la investigación en los que Ponti le planteaba esa posibilidad a Bartomeu.

Al año siguiente de ese cruce de correos electrónicos, el diario El Mundo reveló el contrato de Messi, lo que las autoridades podrían ajustar al delito de revelación de secretos.

Otro de los aspectos que resalta la investigación es la forma como Ponti, en comunicación con Bartomeu, se refiere a Messi, máximo ídolo del club en toda su historia.

Allí llaman al argentino “enano hormonado” y lo culpan de quedarse con comisiones de contratos y de abogar por el salario de su compañero Luis Suárez. También aseguran que le hace mucho daño al club y que desean que se marche bajo el repudio de sus seguidores.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones, ‘patros’ (patrocinios) sólo para él etc (…) Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormado que le debe al Barça LA VIDA... ah. Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes su mítico wa (whastapp) “presi bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá se marche ante la indiferencia de la gente”, es una de las conversaciones recogidas por el Diario As de España en su portal web.

Lionel Messi y Neymar en el duelo del PSG ante Angers por la Ligue One. - Foto: REUTERS

Liga de Arabia Saudita pone los ojos en Lionel Messi

Este jueves se conoció que un equipo saudí está dispuesto a pagarle una millonada a Lionel Messi para que siga los pasos de CR7, con quien tuvo una gran rivalidad deportiva cuando el primero jugaba en el Barcelona y el otro en el Real Madrid. Precisamente, esta liga quiere revivir esos electrizantes duelos entre el argentino y el portugués.

A sus 35 años de edad, Messi sigue jugando en Europa y el miércoles volvió a jugar con el París Saint-Germain tras ser campeón del mundo en Qatar 2022. En su reaparición, casi un mes después de levantar el trofeo del Mundial (18 de diciembre de 2022), la Pulga selló la victoria de su equipo 2-0 ante el Angers por la fecha 18 de la liga de Francia.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, de 37 años de edad, aún no debuta con su nuevo equipo porque tiene una sanción de dos partidos que dejó pendiente en la Premier League con el Manchester United, además que estaban resolviendo la situación de los cupos de extranjeros en el Al-Nassr.

Se espera que el portugués juegue sus primeros minutos en Arabia Saudita el 22 de enero cuando reciban al Al-Ettifaq en la fecha 14 de la liga.

Cristiano Ronaldo fue el primer ganador de el premio The Best. - Foto: Reuters. (Rubén Sprich)

Ya con Cristiano en su fútbol, según reveló Mundo Deportivo, “el siguiente objetivo saudí es Leo Messi”, por quien el Al-Hilal está dispuesto a hacer una millonaria oferta para convencer al astro argentino.

“En Arabia Saudí, los rumores son cada vez mayores de que el Al-Hilal, el máximo rival del Al-Nassr, quiere hacerse con los servicios de Leo Messi y estaría dispuesto a hacer una oferta de nada menos que 300 millones de dólares al año”, indica el medio español.

Es más, este equipo “podría llegar a ofrecerle al argentino hasta 350 millones de dólares” por cada año que pase en el club, convirtiéndose así en el futbolista mejor pagado del mundo.