“Es importante que los jugadores activos podamos apoyar el fútbol femenino”: Falcao García

2022 es el año del fútbol femenino. Colombia logró los cupos al mundial de mayores después de ser subcampeonas de la Copa América disputada en territorio cafetero, pero además participó en el sub 20 de Costa Rica, donde terminó la primera fase como líder del Grupo B con 5 unidades, seguida por México con los mismos puntos, las teutonas con 3 y cerró el grupo el elenco oceánico con 2. En su juego de cuartos de final cayó ante Brasil 1-0 en el Estadio Nacional y se despidió del certamen.

Sumado a eso, las mujeres lograron el título bolivariano y este jueves 6 de octubre la sub 17 viajará a la India al mundial de la categoría que se llevará a cabo del 11 de octubre al 30 del mismo mes.

Aunque no se logró concretar la liga femenina para el segundo semestre de 2022, Colombia tendrá en América y Cali los dos representantes en la Copa Libertadores femenina en Ecuador y, además, desde el Ministerio del Deporte garantizaron un torneo anual para 2023 con el cumplimiento de todas las leyes laborales para todas las jugadoras de cada club.

Como si fuera poco, Colombia será sede de la Copa Libertadores femenina en 2023. Cali es la sede más segura, mientras que Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Armenia solicitaron albergar a las mujeres del balompié continental.

Con todo este auge, Radamel Falcao García habló en el último episodio del podcast Ellas Copan América, que realizan desde la Conmebol y en el que el delantero colombiano contó por qué como jugador y referente de la Selección mayores, cree en ellas.

“Mi compromiso con el fútbol femenino empieza quizá por mi hermana menor, pues a ella de chica le gustaba mucho el fútbol y me veía jugar no solo en la cancha sino videojuegos. Ella jugaba con los compañeritos en el colegio y lo hacía muy bien, hasta jugaba conmigo y mis amigos.”, recordó de su infancia.

‘El tigre’ también habló del papel que fomenta como papá, enseñando el respeto por el deporte de las mujeres.

“Con la llegada de mis hijas me di cuenta de que no está del todo desarrollado, no le están dando todas las herramientas que necesitarían y sé que es un proceso y con la ayuda de todos va a ir mejor. Es importante que los jugadores activos podamos apoyarlo desde nuestro lugar para el beneficio de ellas”, dejó como reflexión el jugador del Rayo Vallecano.

Sobre la pasada Copa América que se desarrolló en Armenia, Cali y Bucaramanga, Falcao destacó no solo el fútbol mostrado por la Selección Colombia sino también la organización en general y el apoyo de la afición.

“Colombia hizo un gran campeonato, compitió de igual a igual con los más importantes de Suramérica y estuvo muy cerca de superarla. El desempeño de Cata Usme, Leicy y todas hicieron un gran campeonato y contribuyeron para que el fútbol femenino siga desarrollándose y la gente se siga enamorando de este deporte”, indicó y agregó

“El ambiente fue maravilloso, la gente estaba afiebrada por el fútbol femenino y las jugadoras tuvieron un desempeño sobresaliente. Esto genera que las niñas chiquitas practiquen más el fútbol”, cerró Falcao en el espacio con la cuenta oficial de la Copa América.