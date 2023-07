“Es lo menos importante”: Ancelotti restó valor al primer clásico del año con Barcelona

“No me molesta la pregunta. Solamente no la contesto”, dijo Ancelotti, que reiteró su confianza en sus actuales delanteros.

“El estadio es fantástico”, afirmó. “El césped no es espectacular, pero se puede jugar un buen partido. Es un césped bueno. La pelota se mueve bien, no hay rebote. Si no jugamos bien, no es por el césped”.