“Es un equipo chico”: Óscar Córdoba enciende la polémica sobre Millonarios en Libertadores

El equipo que dirige Alberto Gamero fue eliminado de la segunda fase de la Copa Libertadores por Fluminense tras perder en el marcador global 4 a 1. El encuentro de ida culminó dos goles por uno a favor del club de Brasil en El Campín y el compromiso donde los embajadores oficiaron como visitantes terminó 2 - 0 en su contra.

De esta manera, Fluminense se clasificó a la tercera y última ronda previo a la fase de grupos del campeonato continental que empieza la semana del miércoles seis de abril.

Los brasileños esperan por Atlético Nacional que en las últimas horas destituyó a su entrenador Alejandro Restrepo o a Olimpia de Paraguay. El partido de vuelta se llevará a cabo este jueves en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. La llave marcha a favor de la escuadra guaraní por dos goles de diferencia.

El conjunto antioqueño no pasa por un buen momento dado que los problemas internos que vive el club sumado a la presión de la hinchada han ocasionado el despido del Director Técnico ya mencionado.

De forma interina Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera asumirá las riendas del equipo desde el banquillo mientras se espera por la confirmación de su nuevo estratega.

Muchos son los nombres que suenan ya para dirigir a la escuadra verde y blanca, sin embargo, se espera la llegada de un entrenador de jerarquía que posicione a los paisas nuevamente en los lugares más altos a nivel continental.

En la fase de grupos de la Copa Libertadores ya están instalados el Deportes Tolima y el Deportivo Cali, ambos equipos accedieron de manera directa al torneo que reúne a las mejores instituciones de Sudamérica por salir campeones de Liga Betplay del primer semestre y la disputada en la última parte del año anterior respectivamente.

Los clubes colombianos no pasan por un buen momento en los torneos internacionales, incluso, la última escuadra en clasificar a octavos de final de la Libertadores fue Atlético Nacional en el 2018, que en ese momento era entrenado por el argentino Jorge Almirón. En esta instancia fueron eliminados por Atlético Tucumán.

Desde aquel año, ningún equipo cafetero ha tenido buenas presentaciones en el territorio extranjero y no han podido avanzar de la ronda de grupos; esto se debe en gran medida a la falta de inversión en jugadores y el no respeto a los procesos técnicos dado que los propietarios de cada conjunto esperan resultados inmediatos y no planifican de forma seria cada gestión.

Después de la eliminación de Millonarios ante Fluminense, el periodismo deportivo del país volvió a criticar el mal manejo que le han otorgado los directivos a los clubes que han clasificado a cualquier torneo internacional, ya sea Libertadores o Copa Sudamericana.

Con respecto a lo anterior, Óscar Córdoba, histórico futbolista del fútbol colombiano y ahora panelista de ESPN, manifestó de manera tajante que, “Millonarios hace rato es un equipo chico. Yo estuve ahí adentro y en algún momento a varios de nosotros nos tocó poner para pagar la nómina, y recuperar cuando salía la boletería”

"Millonarios se volvió un equipo chico"



De igual manera, el exjugador de la selección Colombia y clubes como Boca Juniors, dijo que la institución sigue afrontando serios inconvenientes que le impiden ser protagonista a nivel internacional.

Después de lo anterior, Córdoba hizo referencia a que Millonarios, “es un equipo que tiene problemas y es un proceso de casi 10 años. Yo regresé a Colombia en el año 2008/09 y en estos años se ha hecho una gran tarea para recuperar la grandeza de un club”.