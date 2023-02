“Eso no es así”: Carlos Bacca se para en la raya contra dura crítica hacia Junior y los Char

Junior de Barranquilla arrancó una temporada con grandes expectativas por la llegada de Juan Fernando Quintero y otros refuerzos más en busca de volver a pelear el campeonato local y de paso avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La responsabilidad de ‘engranar’ esas piezas recae sobre Arturo Reyes, nombrado a finales del año pasado como el sustituto de Julio Comesaña.

El primer partido de la campaña fue un empate en calidad de visitante ante Águilas Doradas (1-1) en el que la explicación del técnico fue el desgaste hecho en la pretemporada y la ausencia de algunos jugadores que no alcanzaron a estar disponibles, como es el hecho del propio Juanfer.

Pero el domingo, con el Metropolitano lleno, los rojiblancos esperaban una mejor presentación, que nuevamente terminó con igualdad y caras largas por el desempeño sobre el campo de juego. El pitazo final ha provocado grandes críticas en contra del técnico por parte de un sector de la hinchada que no lo ve capacitado para asumir el duro reto que implica convencer a los más de 30.000 espectadores que asistirán cada fin de semana al estadio.

Junior empató 1-1 frente al Independiente Medellín en el Metropolitano - Foto: Dimayor

Incluso hay quienes ya han empezado a especular hasta cuando estará Reyes al frente del equipo, algo que desde el interior del vestuario quieren erradicar a como de lugar. “El equipo dio un paso adelante en el juego en casa. Cuando tu ves el estadio lleno todo es más fácil. El equipo va por buen camino”, dijo Carlos Bacca en entrevista con Habla Deportes.

Para el experimentado delantero es absurdo que se esté pensando en un nuevo cambio de timonel cuando apenas van dos partidos y lanzó un ‘dardo’ directo para la dirigencia, procurando que tengan “paciencia” y no tomen decisiones a la ligera por presión de la hinchada. “Esto es de proceso, hay que tener paciencia. Estamos trabajando, vamos por el camino correcto y el ‘profe’ está capacitado”, dijo.

“No es fácil porque acá en Barranquilla la gente pierde dos partidos y ya quiere sacar”, declaró, mostrando su preocupación desde la experiencia personal. “Desde que llegué llevo ya tres entrenadores en siete meses. No es así, la culpa no es del técnico, hay que tener paciencia”, reiteró.

Bacca regresó a Junior en junio del año pasado después de una larga travesía por Europa - Foto: Dimayor

Bacca confía en Arturo Reyes

Para el delantero de Puerto Colombia (Atlántico) lo más importante es que el cuerpo técnico pueda desarrollar su idea con el apoyo de la afición y el compromiso de los jugadores. “El equipo jugó bien”, considera Bacca.

“El ‘profe’ viene encontrando el equipo todavía, está capacitado. Hay que tener la paciencia, no es fácil decir ‘perdió, si pierde el silencio hay que sacarlo’, esa no es la solución”, apuntó como voz autorizada al interior de un vestuario que cuenta con nombres de experiencia como Quintero y el capitán Sebastián Viera.

La preocupación de la hinchada se centra en que, de los 6 partidos dirigidos hasta ahora por Arturo Reyes en su segundo ciclo, ha perdido 4 y ha empatado 2, ambos en este primer semestre del 2023, por lo que necesitan un impulso inmediato para empezar a cosechar puntos en la tabla de posiciones.

Arturo Reyes regresó con la confianza de la familia Char, dueños del Junior de Barranquilla - Foto: VizzorImage / Jairo Cassiani / Contribuidor

“Junior tiene que pelear por títulos. Vamos por el camino correcto. Los directivos están haciendo el esfuerzo, la hinchada también y los jugadores lo daremos todo. Yo sentí que el otro día estuvimos más cerca de la victoria que de la derrota”, completó Bacca.

Desde 2019, los tiburones han tenido 6 cambios de técnico con nombres de distinta idea futbolística y procedentes de lugares muy distintos. Comesaña, Cruz Real, Amaranto Perea y Arturo Reyes hacen parte de esa baraja que no ha dejado de cambiar desde que se consiguió el bicampeonato y los títulos no han vuelto a llegar.