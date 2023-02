- Foto: FIFA via Getty Images

Scaloni causa terror en Argentina: no ha renovado y ya ‘coquetea’ con un club español

- Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Argentina se prepara para enseñar al mundo su título en Qatar 2022 por primera vez. Presumiblemente, la albiceleste tendrá amistosos en la fecha Fifa de marzo y allí reunirá de nuevo a los campeones para un nuevo homenaje que, de acuerdo a medios argentinos, se hará en el estadio Monumental de River Plate.

Lionel Messi y varios de los que fueron convocados al Mundial estarán en dicha celebración, que por ahora tiene en duda la presencia del técnico Lionel Scaloni. Luego de volver a Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aseguró que en los próximos días se reuniría con el técnico para discutir la renovación de su contrato, pero esa charla todavía no se ha dado.

En principio estaba pactada para finales de enero, cuando Scaloni regresara de sus vacaciones en España, algo que hasta ahora no sucedió por compromisos de ambos. La esperanza es que febrero sea la hora cero para firmar la renovación, con una AFA que está confiada en poder convencer al técnico de cumplir un ciclo mundialista más al frente de la albiceleste.

Ángel Di María, uno de los pesos pesados del vestuario, por ejemplo, deslizó en el diario Olé que la continuidad del entrenador es solo cuestión de tiempo, llamando a la calma de los hinchas, preocupados por la posibilidad de un divorció que sería más que extraño después de haber bordado la tercera estrella en el escudo.

“Yo creo que se arregla eso. Ganó los tres títulos y creo que es muy difícil que se vaya. Creo que ese cuerpo técnico tiene para muchos años más ahí, una espalda muy importante ahora y han demostrado ser un gran cuerpo técnico”, señaló el ‘Fideo’.

"Chiqui" Tapia, presidente de la AFA y Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina - Foto: Foto: Twitter @tapiachiqui

Cabe recordar que Scaloni viajó a Mallorca casi inmediatamente después de la caravana por las calles de Buenos Aires y la razón es porque allá está radicado desde que se retiró del fútbol como jugador profesional. En España conoció a su esposa y allí vive con sus hijos cuando no tiene compromisos con la selección.

“Scaloni es el técnico de la selección argentina. Los dos somos hombres de palabras, nos dimos el sí de palabra. No tengo dudas de que va a continuar”, fueron las palabras de Tapia cuando el técnico se fue de Argentina sin discutir el contrato, algo que desde ese punto ya empezaba a generar murmullos entre algunos aficionados, opiniones opacadas por la alegría desatada tras la final en Lusail.

Lionel Scaloni suma tres títulos al frente de Argentina - Foto: AFP

Mientras en Argentina lo esperan impacientemente, Scaloni se la pasa bien en Mallorca, recibiendo homenajes cada dos por tres. Esta semana recibió una réplica de la Copa del Mundo y una camiseta con su clásico número 5, por parte de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, evento en el que respondió algunas preguntas y ‘coqueteó' con un club español al que confesó le gustaría dirigir.

“Depor, sí... Siempre lo dije”, señaló, en referencia al Deportivo de la Coruña, uno de los equipos en los que pasó sus mejores momentos como jugador entre 1998 y 2005.

Lo cierto es que el estratega argentino se toma todo con calma a este punto de su corta carrera detrás de la raya. “Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó, contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador”, dijo sin dar detalles de su futuro.

Al respecto de las negociaciones con la AFA, Scaloni prefirió que no le preguntaran por qué de momento no tiene novedades y no las tendrá hasta que viaje a escuchar la propuesta del ‘Chiqui’ Tapia, responsable de calmar el ‘terror’ que hay ahora mismo entre la afición albiceleste por perder al líder de su barco.