Esta fue la decisión que tomó el técnico de Bayern Múnich con Luis Díaz en el regreso de la Bundesliga tras fecha Fifa

El conjunto alemán se enfrentará a Friburgo por la undécima fecha de la liga de Alemania.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 2:35 p. m.
Luis Díaz durante el partido ante Unión Berlín.
Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Este sábado, 22 de noviembre, vuelve la Bundesliga tras las jornadas de amistosos y eliminatorias de cara al Mundial 2026.

El colombiano Luis Díaz regresará a la acción con su equipo, Bayern Múnich, y será titular en el duelo ante Friburgo por la undécima fecha de la liga alemana.

Cabe anotar que el equipo Bávaro es líder parcial, con 28 puntos, y segundo es RB Leipzig, con 22 unidades. Tercero es Borussia Dortmund y Stuttgart es cuarto, ambos con 21.

Los dirigidos por el belga Vicent Company empiezan sacar amplias diferencias y el objetivo hasta la mitad de temporada en diciembre es alargar la ventaja lo más que se pueda para perfilar el título antes del Mundial 2026.

Contexto: Luis Díaz volverá hasta enero: los partidos que se pierde con Bayern Múnich por dolorosa notificación de la UEFA

Formaciones confirmadas:

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Olise, Díaz; Kane.

Friburgo: Atubolu; Makengo, Rosenfelder, Ginter, Treu; Manzambi, Eggestein; Scherhant, Suzuki, Beste; Holer.

Dura sanción

Luis Díaz pagó muy cara su expulsión en el partido de París Saint-Germain vs. Bayern Múnich, disputado el pasado 4 de noviembre en la fecha 4 de la Champions League 2025/26.

El colombiano vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo, luego de una fuerte entrada por detrás contra Achraf Hakimi. El defensor marroquí salió lesionado de esa jugada y ahora mismo es baja en la plantilla del PSG.

El pasado viernes, a primera hora del día, desde el Bayern Múnich informaron que la sanción sería de una sola fecha. No obstante, se llevaron una sorpresa cuando salió la resolución oficial.

La UEFA comunicó que Luis Díaz pagará una sanción de tres partidos sin jugar, es decir, se perderá los duelos contra Arsenal, Sporting de Lisboa y Union St. Gilloise.

Luis Díaz el día que fue expulsado en Champions League ante PSG
Imagen del día que Luis Díaz fue expulsado en Champions League ante PSG | Foto: Getty Images

Su regreso por Champions tendrá que esperar hasta finales del mes de enero, cuando enfrenten a PSV Eindhoven en la última fecha de la fase liga.

Desde Alemania aseguran que el Bayern Múnich apelará la sanción al considerarla demasiado severa y esperan reducirla lo máximo posible, entendiendo su importancia para el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

Contexto: La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

“Para Luis Diaz, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que ayudarnos con su energía. El partido contra el Arsenal no tiene mucha importancia en este momento. Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. Queremos ganar y todavía no pensamos en el Arsenal”, indicó el DT en rueda de prensa.

Díaz volvió a entrenamientos el jueves, luego de disputar los dos amistosos de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0). El guajiro marcó uno de los goles en la victoria frente a los socceroos, aprovechando una pelota que quedó libre ante la mala salida del partido a cortar un pase al vacío en dirección de Rafael Santos Borré.

