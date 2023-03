Estados Unidos le abre la puerta a Novak Djokovic para su regreso al US Open en 2023

Aunque de lejos se ve ya la pandemia de la covid-19 para gran parte del mundo, aun para el tenista serbio Novak Djokovic tiene sus implicaciones haber sido rebelde para vacunarse. El deportista, que abiertamente ha dicho no querer introducir los fármacos en su cuerpo, se ha perdido varios torneos por no acatar las órdenes y aun afectando esto en su carrera deportiva, hasta la fecha su negación ha sido rotunda.

Por esta razón, se pensaba que ante las medidas inquebrantables del Gobierno de los Estados Unidos, por un año más ‘Nole’ no iba a poder ser parte del US Open; sin embargo, todo parece indicar que determinaciones desde la presidencia de Joe Biden permitirán que el múltiple campeón del tenis esté entre el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre en caso de llegar a la final, en suelo norteamericano.

US Open, Djokovic en octavos de final. - Foto: AP

Djokovic saldría beneficiado de la decisión tomada por el Senado de los Estados Unidos, que ha decidido desde este jueves con la reducción de las medidas de protección contra la covid-19. Según reveló el prestigioso medio Sky Sports, el Senado votó a favor de la aprobación de un proyecto de ley que acabaría con las restricciones para las no vacunadas que deseen entrar a territorio norteamericano, tal y como sucede con el tenista serbio.

Para que el regreso de Novak sea oficial, tan solo faltaría la firma final del presidente estadounidense que daría aprobación a lo que se explicó anteriormente. Cabe recordar que el ganador hasta el momento de 22 Gran Slam, al igual que su rival Rafael Nadal, no pisa la Gran Manzana desde 2021, cuando acabó su participación perdiendo la final ante Daniil Medvédev.

El último Grand Slam en el que participó el serbio fue en el Abierto de Australia 2023. - Foto: REUTERS/Carl Recine

Sin arrepentimientos

El español Carlos Alcaraz recuperó el número uno de la ATP al ganar el domingo en Indian Wells, en detrimento de Novak Djokovic, ahora segundo, según la clasificación publicada este lunes, en la que su compatriota Rafael Nadal sale del top 10 por primera vez en 18 años.

A pesar de caer en el ranking, ‘Nole’ le había restado importancia a la prohibición de ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado. “He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor”, dijo a CNN.

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, ni en [el Abierto de] Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y es el estado actual o la situación actual, lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”, agregaba hace un par de semanas.

Lejos de las canchas, Djokovic se centra en lo que será el ingreso a la temporada sobre tierra batida con camino al segundo grand slam del año, Roland Garros, donde podría superar finalmente a Rafael Nadal para convertirse en el jugador con más títulos grandes en la historia del tenis.

Rafael Nadal y Novak Djokovic igualados en títulos de Gran Slam (22). - Foto: Getty Images

Clasificación ATP del 20 de marzo de 2023

1. Carlos Alcaraz (ESP) 7.420 pts (+1)

2. Novak Djokovic (SRB) 7.160 (-1)

3. Stéfanos Tsitsipás (GRE) 5.770

4. Casper Ruud (NOR) 5.560

5. Daniil Medvédev (RUS) 4.330 (+1)

6. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.415 (+4)

7. Andrey Rublev (RUS) 3.390

8. Holger Rune (DEN) 3.325

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.065 (+2)

10. Taylor Fritz (USA) 2.975 (-5)