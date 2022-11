Este es el técnico colombiano más goleado en los mundiales

Dos realidades marcan actualmente lo que ha pasado con el entrenador Luis Fernando Suárez. Una, el mérito del proceso que lo lleva a ser el único director técnico de Colombia dirigiendo a una de las 32 selecciones participantes del mundial. La otra, que la selección que lidera haya recibido en su debut, siete goles.

Y es que aunque hoy es bastante criticado el antioqueño, ha logrado clasificar a Ecuador, Honduras y a Costa Rica a un mundial. Es más, este ambiente convulsionado que viven desde la costa oeste del golfo Pérsico hasta Centroamérica, no es novedad para la selección. En su momento, aseguró para SEMANA que las eliminatorias vividas con su equipo fueron, en medio de tantas críticas, un acto de rebeldía.

“Rebeldía podría ser un buen nombre, porque creo que eso fue lo que significó. Después de empezar tan mal esta eliminatoria, el grupo se supo manejar y salimos adelante. Sacamos fuerzas de donde no había y si antes estaban unidos, esta vez se unieron mucho más. Se les ganó al escepticismo, al pesimismo y hasta a un ambiente enrarecido y tóxico”, relató Suárez.

Camino de Suárez con Costa Rica

En el momento que la selección centroamericana logró clasificar a la actual cita futbolística, venían de perder seguidamente.

“Era un equipo que hace dos años no ganaba nada a nivel internacional, ni un solo partido. Había que darles confianza en lo futbolístico y en lo mental. Al grupo algo le faltaba por hacer. Hubo resultados que no fueron los mejores, se tomaron decisiones drásticas como un cambio generacional. Hubo una muy buena sinergia. ¿Mi clave?, tener claridad en el objetivo y que ese objetivo se cumpliera para todos. No es llegar a imponer cosas, sino seducir con el discurso. Cuando uno es entrenador extranjero, hay que conocer mucho de la cultura del país, la forma de pensar de la gente, y eso ha sido importante donde he estado…No he cumplido el año todavía de estar acá en Costa Rica y lo logramos. Todavía tengo la capacidad de sorprenderme y este grupo me sorprendió gratamente por la inteligencia”, respondió en su momento el técnico Suárez en entrevista con este medio.

Claramente, la derrota ha sido muy criticada porque además la selección tica se convierte en uno de los equipos con goleadas más históricas. En la lista están perdiendo con siete goles, Corea del Norte, Corea del Sur, Escocia y Haití. Por delante están Cuba, Bolivia y Arabia Saudita por ocho goles en contra. Las superan Corea del Sur y Zaire, perdiendo con nueve goles. La más llamativa de todas, el diez a uno que recibió El Salvador, cuando el 15 de junio de 1982, jugó contra Hungría.

Otros directores técnicos colombianos en los mundiales

Entre los nombres y referencias en el futbol del país, está el recordado Francisco Maturana, quien asistió a dos mundiales como entrenador con Colombia en 1990 y 1994; y Jorge Luis Pinto, con Costa Rica en 2014. Ambos son los únicos directores técnicos que no recibieron más de dos goles en sus derrotas mundialistas.

También está Juan Carlos Osorio, quien dirigió a México en 2018 y perdió tres a cero con Suecia.

El cuarto entrenador, Luis Fernando Suárez, quien ha participado en tres mundiales. Perdió con Ecuador tres a cero en 2006. En el Mundial de Brasil 2014, al frente de Honduras, cayeron ante Suiza, dos goles a uno.

Lo que viene para Costa Rica

Este domingo 27 de noviembre jugará contra Japón a las cinco de la tarde. Y con Alemania el jueves primero de diciembre. Es claro, luego del resultado del debut es cuarto del grupo E, que hasta ahora es liderado por la selección que les ganó, España.

Eso sí, hay que recordar, esta oleada de incredulidad y juicios no es desconocida para el exfutbolista de 62 años. Como el mismo lo recordó en anteriores ocasiones, “el final ha sido color de rosa, pero el inicio fue complicado. Hubo momentos en los que nadie creía en mí, me gané muchas críticas crueles y tocaba meterse en una burbuja para no intoxicarse. Hasta me dio covid y todo. Había un panorama oscurísimo, pero encerrado pensé de qué manera solucionaría esto. Fue la mejor prueba, el estar solo, pensando solamente en fútbol”, contó.