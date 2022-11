“No vinimos a Qatar a quedarnos sentados”: Luis Fernando Suárez lo tiene claro; Costa Rica va por todo en la Copa del Mundo

El colombiano Luis Fernando Suárez señaló en rueda de prensa que no están en Qatar para pasar desapercibidos y se mostró confiado de cara al encuentro del miércoles 23 de noviembre frente a España, que será el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

“No vinimos a quedarnos sentados, a tomar fotos a Qatar. Esa no es la razón de ser de un equipo o de un entrenador, aunque sea Costa Rica y eso a mí me deja orgulloso. Ojalá en el futuro sean más valientes diciendo siempre que quieren ser campeones del mundo. Si eso es malo, seguirá siendo malo, si voy a recibir críticas prefiero recibirlas a decir que es alguien que se quedó tranquilo por solo estar en un Mundial”, indicó el entrenador.

“El discurso más fácil como entrenador sería decir que vamos a ver qué hacemos y luego de repente clasificar a la segunda ronda, y que si no clasificamos está bien y que si perdemos es porque los demás fueron mejores y no nos podemos igualar con los rivales. Pero cuando nos eliminen, entonces la crítica es que este entrenador es demasiado tranquilo”, destacó.

Además, el técnico valoró sus opciones de cara al partido frente a España, donde confía en poder aprovechar sus fortalezas. “Va a ser un partido bien complicado. Debemos ser exigentes en la táctica y estrategia, y buscaremos hacer sentir incómodo al equipo contrario y luego desplegar nuestras fortalezas. Será un partido de esos donde la tensión será al máximo, pero los muchachos están con muy buena disposición y ánimo, y con ganas de afrontar este Mundial”, expresó.

Por su parte, el capitán Bryan Ruiz apeló a la “calidad” de los suyos para intentar sacar un buen resultado del duelo. “Es muy importante este partido, porque dicta la posible clasificación de ronda y lo vamos a jugar valientes. Sabemos a lo que juega España y la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros también tenemos nuestra calidad y sabemos lo que tenemos para intentar ganar este juego”, dijo el experimentado futbolista.

El ‘tico’ destacó también las virtudes del combinado español, aunque quiso igualar fuerzas entre ambas selecciones. “Me gusta toda la selección de España y su estilo de juego, de cierta manera tenemos un nivel parecido. Debemos hacer un esfuerzo muy grande para poder competirles a ellos. Hay jugadores como Gavi, Rodri, Busquets, Pedri, Morata que son la zona medular, pero nuestro juego será muy en conjunto para tratar de contrarrestar lo que España hace”, concluyó.

“Soy el mejor”: Luis Fernando Suárez, bastante desafiante de cara a su debut contra España

Bastante ambicioso para el choque, el estratega que dirige a los ‘ticos’ sostuvo una conversación con La Dupla a los que les dijo que su rival para el primer compromiso de la Copa del Mundo “no es el mejor” y que es él quien es el más destacado: “Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor”.

Aunque la intención no era sonar despectivo ante su contrincante, así fue como se tomó las declaraciones, por ello fue que el colombiano decidió aclarar y decir que buscaba exaltar el trabajo junto a sus dirigidos: “Creo que uno debe creerse el mejor, si no voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven... Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”.

Finalmente, ya bastante motivado desde su discurso, no quiso disminuir sus anhelos, dado que considera que “no es fácil, pero deja una estela diferente, al menos se deja un mensaje diferente y se puede lograr si se hacen las cosas bien”.

*Con información de Europa Press.